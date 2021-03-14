校園何時開？ 家長無奈 想送小孩讀私校

疫情之下，能在戶外用餐都成為難得的經驗。而家長們更是關心學校重啟的時間與規畫。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 導致去年3月起，加州 啟動居家避疫 ，至今一晃眼一整年過去了。但是，學生是否重返校園的議題與時間表依然還在討論與規畫中。對於家中有學童和幼兒的家庭而言，過去一年肯定是難熬的一年。部分家長因為擔心病毒，就算學校在今年春天重啟，還是寧可讓孩子在家遠距教學，不放心將孩子送到學校。但也有不少家長認為，小孩在家中學習效率不佳，且缺乏社交互動，還得直盯著電腦與平板，期待學生能早日回到學校正常上課。

住在聖荷西的Allen Chang說，自家女兒老大七歲、老二剛滿四歲，小的除了剛開始居家避疫命令時幼兒園關閉因而沒上學，持續幾個月，現今還算正常，能夠去學校。然而，老大就一直在家上網課。可是，網課的效果不是很令人滿意，特別是疫情開始的一學期，每周根本只有幾小時的課程，而且多半就是聊天，課程就要求學生「自己讀」。

「我知道疫情之下，大家都很無奈。可是，這麼小的孩子，根本沒法自己學習。」Allen指出，他與太太都要上班，雖然運氣不錯、可以在家工作，但一邊盯小孩上課，一邊上班效率非常不好。當然，他也知道每個人的想法與觀念不一樣，有些家長就是堅持不願意孩子回到學校上課，希望等到疫情完全過去再返校。還有家長不在乎網課學習效率差，認為孩子童年快樂與健康最重要，延遲一兩年不是問題，「但我自己是受不了，認為這個年齡是黃金學習時間，在家浪費不是辦法。」

另一位住在密爾比達的Derek Lee，有兩個女兒，大女兒過去一年在幼兒園實體上課，暑假過後準備上幼稚園（K）。他表示，自己正在考慮將女兒送至能夠實體上課的私立教會學校，課程與實體學習的安排比較穩定，每天在校的時間也長，希望孩子在學校多學些東西，並且正常社交。