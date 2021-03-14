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校園何時開？ 王耀明：工會反對 今秋重開很難

記者黃少華／海沃報導
王耀明認為教師工會從自身利益出發而反對短期內重開課堂面授。（記者黃少華／攝影）
王耀明認為教師工會從自身利益出發而反對短期內重開課堂面授。（記者黃少華／攝影）

曾於2016年至2020年擔任東灣海沃新海芬聯合學區（New Haven USD）委員的王耀明（Jeff Wang）認為，學區內的公立學校難以在今年秋季前重開課堂面授。

教師工會從自身安全的角度出發，認為能不重開就不重開，遠程教學既安全又方便。因為新冠疫情確實很嚴重，教師不願意承擔感染病毒的風險。

王耀明表示，學區委員在原則上不從屬於教師工會，不必聽命於教師工會。但基於選票壓力，學區委員多少會屈服於壓力，不想得罪教師工會。

王耀明在去年11月的選舉沒有尋求連任，留任委員跟教師工會的關係很密切。學區委員普遍只顧及教師工會的利益，忽視了家長的訴求。

王耀明說，家長跟教師工會之間在是否重開校園的問題上矛盾很深。家長普遍希望重開校園，讓學生回去上課。如果學生都在家裡，家長就無法外出工作，長此以往，許多家庭的收入成問題。

為了鼓勵學校重開，州府提出了一套獎勵計畫，為在4月1日前重開課堂面授的學校提供總額達20億元的補助金。不過，在新海芬聯合學區，不少教師對這筆錢其實不在乎，獎勵作用有限。

王耀明透露，早在去年3月份「居家避疫令」開始實施後，新海芬聯合學區就已經著手制定詳盡的方案，準備好重開校園，而且考慮到小學、初中、高中的重開模式差異。新海芬聯合學區這方面的工作在阿拉米達縣各學區之中是做得最好的。灣區其他不少學區都以新海芬聯合學區的方案作為模板。

州府在重開校園的問題上遇到了很大壓力。疫情大流行初期，加州學校幾乎是「一刀切」大面積關停。王耀明指出，州府如今希望學校重開，來自教師工會阻力顯而易見。他認為當初全州範圍內「一刀切」的決策是有問題的。

學區 疫情 加州

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