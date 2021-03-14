校園何時開？ 工會：莫置教師於險境

金寶市教師工會副主席寇茲表示公立學校長期面臨著資金不足的狀況。（記者陳程威/攝影）

疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）建議，那些「嚴格實施了緩解措施」的學校可以重新開放現場教學。上周，州長紐森簽署66億美元關於學校重開的資金援助。而在聖他克拉拉縣，官員12日宣布，所有K12階段的教育工作人員都獲得了接種新冠疫苗的機會。聖縣公共衛生主管柯迪（Sara Cody）也在12日呼籲，聖縣境內的所有學校在遵循公共衛生安全的指示的情況下，可以重新開放面對面教學。

然而金寶市教師工會表示，公立學校面臨著長期資金不足的狀況。教師工會副主席寇茲表示，教師希望可以保證學生以及整個教學環境的安全。教師接受疫苗的注射是安全重開校園的重要一步。寇茲同時表示，公立學校面臨著長達數十年的資金不足，在疫情 間，卻又給予極大的壓力要求學區 進行重啟。「這把教師與社區置於一個不必要的危險境界。」「我希望我們能從疫情中領悟到，公立教育的重要，以及它長期面對到的資金不足的狀況。」

在灣區 巴洛阿圖已經在7號全面重啟K12的面對面教學任務。然而，並不是每一個灣區學區都有如同巴洛阿圖一樣的資源。來自長青學區的一年級老師唐密頓表示，「我們當然希望可以很快回到學校面對面授課，但是需要獲得應有的支持幫助。」