校園何時開？ 工會：莫置教師於險境
疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）建議，那些「嚴格實施了緩解措施」的學校可以重新開放現場教學。上周，州長紐森簽署66億美元關於學校重開的資金援助。而在聖他克拉拉縣，官員12日宣布，所有K12階段的教育工作人員都獲得了接種新冠疫苗的機會。聖縣公共衛生主管柯迪（Sara Cody）也在12日呼籲，聖縣境內的所有學校在遵循公共衛生安全的指示的情況下，可以重新開放面對面教學。
然而金寶市教師工會表示，公立學校面臨著長期資金不足的狀況。教師工會副主席寇茲表示，教師希望可以保證學生以及整個教學環境的安全。教師接受疫苗的注射是安全重開校園的重要一步。寇茲同時表示，公立學校面臨著長達數十年的資金不足，在疫情間，卻又給予極大的壓力要求學區進行重啟。「這把教師與社區置於一個不必要的危險境界。」「我希望我們能從疫情中領悟到，公立教育的重要，以及它長期面對到的資金不足的狀況。」
在灣區巴洛阿圖已經在7號全面重啟K12的面對面教學任務。然而，並不是每一個灣區學區都有如同巴洛阿圖一樣的資源。來自長青學區的一年級老師唐密頓表示，「我們當然希望可以很快回到學校面對面授課，但是需要獲得應有的支持幫助。」
上一則
屋崙西區接種疫苗 頻傳外地人來插隊
下一則
FB留言