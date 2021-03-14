校園何時開？ 圖書館設學習中心 助弱勢學童

日落區學習中心，學童在圖書館上網課。（Learning Hub提供）

舊金山 聯合學區關閉校園接近一年，學生只能在家上網課，沒有實體課程，引發一連串的問題。在各界的努力之下，舊金山的圖書館 也化身「學習中心」（Learning hub），讓弱勢家庭的學童可以獲得現場教職人員的幫助。

在家上網課衍生出許多問題，比如父母需要工作無法照看，學童遇到電腦技術問題無法解決等，以及孩童缺乏人與人之間的社交活動而影響身心發展。同時許多「弱勢」家庭，比如住在公營房屋、寄養家庭（Foster care），遊民收容中心，散房（SRO）家庭中的學生，在技術上、網絡上、設備上都存在問題。

像是在日落區，近期就新開了兩個學習中心，分別是位於Ortega和Sunset的圖書館分館。雖然在學習中心中仍然是上網課，但至少現場有非盈利機構、社區機構的職員，負責輔導學生。

因為日落區有大量的華裔 家庭，因此這兩個學習中心也特別提供了對於講粵語、國語的學童的協助。除了圖書館之外，康樂中心、社區中心等都被用作與中心使用。

華裔家長黃沛琳（Kelly Wong McGrath）說，過去一年自己六歲的女兒的學習問題一直困擾著她。她自己是助產護士，先生是建築工人，所以都是必要行業的工作人員，女兒就需要他人照顧。她說，像是這樣的學習中心，就能夠幫助到他們這樣的家庭，讓孩子們有個安全的環境，獲得教育支持。

主導本次學習中心項目的是舊金山的「兒童、青年、家庭服務局」（DCYF）。華裔局長史瑞慶（Maria Su）表示，很高興現在能夠在日落區增設這兩間學習中心，提供給一些邊緣家庭一些資源。至於這些中心將會持續到何時尚且未知，尤其是學區正在考慮實行「混合式」（hybrid）的學習模式，即一半網課一半實體課程，中心未來是否仍有必要以及如何運作，目前還不清楚。