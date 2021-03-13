疫情期間 交通量減 加州州府籲汽車險公司增退款

疫情導致數百萬計員工失業或在家工作，曾擁塞的高速公路因此暢行無阻。加州保險官員認為，汽車保險公司應給駕駛人更多退款。(美聯社)

加州保險 監管部門表示，去年由於疫情期間交通流量降，事故減少，汽車保險公司應給駕駛人更多退款。加州是全美第一個頒布居家避疫命令的州，以減緩新冠病毒傳播，交通流量因此大量直線下降。

戴維斯加大研究發現，在州長紐森頒布居家令第一周後，撞車事故下降55%、交通意外傷亡人數減少53%。學校與大部分非必要(nonessential)商業機構關閉數月，數百萬計員工失業或在家工作，曾經一度擁塞的高速公路因此暢行無阻，即使是在人潮擁擠的洛杉磯和舊金山也是如此。

加州保險委員羅拉(Ricardo Lara)表示，數百萬人堅守分際留在家中，減少外出駕駛，促使道路更安全。他認為，保險公司應計算新一輪退款給駕駛人。加州重啟後，通勤交通流量開始有些許反彈，保險公司仍繼續向駕駛人收取高額費用。

羅拉指出，與2019年相比，去年3-9月期間，占據80%汽車保險市場的前10大保險公司，受傷索賠數量下降近42%、財產損失索賠減少40%以上。保險公司退款約17.5億元給消費者，但由於保險公司成本較低，退款遠遠不夠。去年4月平均退款消費者保險帳單9%金額，羅拉認為，退款比率應為17%、或約為2.2億元以上。包括Allstate、Farmers、USAA、State Farm and CSAA保險集團，都名列前10大私人保險公司之列。

State Farm保險公司表示，因為去年下半年索賠結果優於預期，將額外退還4億元給350萬名加州汽車保險人。最早在5月前，消費者將獲退款約18%保費 、平均每張保單為100元。代表保險業的美國財產意外保險協會(The American Property Casualty Insurance Association)表示，所有保險公司皆於去年行車減少時，減少保費，並持續根據個人駕駛模式需要而調整保單，也將與羅拉提出最新保險法令合作。

但是，保險公司也指出，儘管行車量減少，危險駕駛情況更糟。根據國家高速公路交通安全管理局數據，2020年前9個月儘管行車量減少，但交通死亡人數增加近5%。致死交通事故導因於駕駛人高危險駕駛行為，例如超速、駕駛時受到影響干擾以及未繫安全帶。協會副會長賽克特南(Mark Sektnan)表示，由於交通流量開始漸漸返回疫情前水平，魯莽駕駛可能會更加致命。危險駕車趨勢，加上訴訟、醫療與汽車修理支出增加，也都將影響保費價格。

羅拉下令每家保險公司於4月30前提報，公司將如何退款給消費者。他指出，每家保險公司都於去年3-5月期間退還10-22%保費，但12月是加州最嚴格限制法令期間，僅有4家保險公司退還部分保費給加州汽車保險人。