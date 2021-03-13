聖荷西車站驚魂 扯髮咒罵亞裔女 32歲男被捕

亞裔女子在聖荷西被罵種族汙言穢語並遭到性攻擊。圖為嫌犯斯特里多姆。（聖他克拉拉縣檢方提供）

一名亞裔女子在聖荷西 等早班通勤列車時遭到攻擊和性侵威脅，並被罵種族歧視 汙言穢語。

根據聖克拉拉縣地檢處的文件，32歲的斯特里多姆（Johan Strydom）在10日早上7時左右，在德瑞登（Dridon）車站的行人隧道中，走到26歲的受害者身後。

受害者名叫蒂芙尼（Tiffany），是一名來自聖荷西的醫務工作者，當時她正在去巴洛阿圖上班的路上，準備登上一列火車。她說，她走在隧道內時，一名後來被確認為斯特里多姆的男子從後面靠近她，抓住她的脖子，拉扯她的頭髮，並開始咒罵。

檢察官說：「她趴在地上，尖叫著，他一邊拖著她，一邊重複著對亞洲人的汙言穢語。」他還補充說，斯特里多姆打算強姦她。

在整個襲擊過程中，旁觀者一直在尖叫，大喊著讓他放她走。襲擊者試圖逃跑，但一名旁觀者一直守著斯特里多姆，直到交通警察 趕到。

檢察官說，聖荷西警察在目擊者和受害者的男友趕來幫助她後幾分鐘就逮捕了斯特里多姆。襲擊持續了大約一分鐘。

「這很可怕，這是我們不希望發生的事情，Caltrain安全和安保部副主任奧布萊恩（Victoria O'Brien）說。「我們很幸運，受害者身體沒有受傷。」

「仇恨犯罪不是別人的問題，」檢察長羅森（Jeff Rosen）說。「它們不是在某個遙遠的時期發生在別人的社區，這些仇恨事件和仇恨犯罪就發生在這裏，就發生在當下。」

12日在法庭上，斯特里多姆變得情緒化。當檢察官概述他涉嫌對該女子的仇恨言論時，他哭了。他被指控犯有仇恨罪和意圖強姦的攻擊罪。

羅森說：「這次襲擊是每個女人的噩夢，也是社區的噩夢。但我們也能從這起恐怖事件中找到希望和英雄主義」。

「蒂芙尼想要大聲說話，站出來反對仇恨，她希望正義能夠得到伸張」。她說：「亞裔社區不應該這樣一而再、再而三地遭受攻擊和歧視。」