灣區去年近43萬人失業 比預期嚴重

專家認為，加州勞動力市場要恢復典型增長趨勢，必須恢復招聘。(美聯社)

加州就業 發展局最新報告顯示，加州和灣區 失業情況持續在1月份發生，新冠病毒帶給灣區的經濟打擊，比最初估計還嚴重。灣區1月份流失4800個工作，南灣與舊金山-聖馬刁地區尤其嚴重，東灣和馬連縣就業表現則相對穩健。整體而言，加州1月份共失去6萬9900個工作。

太平洋大學商業與政策研究中心主任麥可(Jeffrey Michael)表示，隨著病毒猖獗，就業恢復情況於去年11月、12月、1月完全停滯，儘管還不能將其歸類為雙重經濟衰退，但情勢發展已經接近。此外，2020失業情況比就業發展局最初預估還要糟。

當局最初預估，加州2020年將失去141萬個工作，但根據加州就業發展於12日公布年度報告，加州去年減少了162萬個工作。灣區就業市場情況同樣嚴峻，EDD原本預估灣區損失36萬800個工作，但最新數字是42萬7500人失業。

加州經濟持續研究中心主任李維(Steve Levy)認為，情勢已經開始轉變，只是仍有困難和挑戰。然而，對灣區來說，2021年還是黯淡的開始。南灣1月份流失1800個工作、舊金山-聖馬刁地區削減4800份工作、索諾瑪縣減少2100個工作。東灣情況不錯，1月分增加2300個工作、馬連縣新增2600個職務。

根據燈塔經濟研究機構(Beacon Economics)與河濱加大經濟預測中心研究數據，灣區旅館餐飲業自今年初開始仍表現疲弱，裁員1萬5000人，包括舊金山-聖馬刁地區裁撤6700個工作、南灣減少2700個工作、東灣減少2300份工作、索諾瑪縣2600個工作。建築產業則優劣參半，東灣增加了2600個職務，但南灣減少1300個建築工作。在科技產業方面，舊金山-聖馬刁科技公司1月份減少1800個工作，但南灣增加1200個工作、東灣新增500個職務。

前加州就業發展局長柏尼克(Michael Bernick)表示，恢復就業速度取決於商業重啟、疫苗接種與學校重開的步伐快慢緩急。一些經濟學家仍抱有希望，認為就業市場將在今年商業重啟後，出現大幅度回升。柏尼克指出，情勢已開始轉變，2021年下半年應可見到強勁增長。

燈塔經濟研究機構與河濱加大經濟預測中心研究經理歐斯曼(Taner Osman)則說，加州勞動力市場要恢復典型增長趨勢，必須恢復招聘。灣區包括南灣、東灣、舊金山-聖馬刁地區三個主要城市中心，都必須攀上經濟頂峰，才能回到過去就業市場高點。