長城中文學校 首屆中文朗誦比賽

長城中文學校師生。

目前沙加緬度州府地區的中文學校接近十所。使用Will C. Wood中學校址的長城中文學校，是其中規模最大的學校，註冊學生已達350多位。

2020年初開始的新冠病毒不僅僅影響到各學區的正常上課，也使得長城中文學校的周六學校教室授課轉為網課。

轉眼間，網課已經連續一年多，校長王東海博士、副校長李濤博士及校董們為提高學校的網課質量想了許多辦法。學校除了開設K-9年級中文班外，還開設了兒童繪畫、奧數和電腦編程，及成人繪畫、書法及聲樂興趣班，成為抗疫中文教育 的一道亮麗風景線。

今年是長城中文學校建校25周年紀念。為了提高同學們的中文興趣，加深對中國 文化的理解，學校組織了首屆「長城盃」中文朗誦比賽，同學們的參與率達到了95%。對於絕大多數都在美國 出生的的孩子們來說，中文朗誦是不小的挑戰。

通過老師、學生和家長們的共同努力，這次全校網上中文朗誦比賽獲得了圓滿成功，受到了全校師生及家長一致好評。

校長王東海在閉幕式致辭表示，「中華文明源遠流長，漢語言文化博大精深。千百年來流傳下來的優秀篇章濃縮了漢語韻律，詞章之美。通過誦讀，讓孩子喜歡中文、熱愛中文。誦讀經典，讓我們孩子增加智慧，浸潤心靈。這是我們舉辦比賽的初衷。」

長城中文學校首屆「長城盃」朗誦大賽獲獎名單如下：K-1年級組中，一等獎潘洪軒（1A），二等獎俞一宸（1B）、王馨羽（1B），三等獎何文浩（1B）、鄺家瑩（1C）、江碧瑩（1A）。2-4年級組，一等獎張舒媛（2A），二等獎鐘寧（2A），張舒婷（4年級），三等獎陳韻寧（2A）、 魯安（3年級）、鄧琳歌（3年級）。

5-7年級組，一等獎陳亦諾（6年級），二等獎何芊芊（7年級），三等獎何政東（6年級）。8-9年級組，一等獎劉舒辰（8年級），二等獎劉飛陽（9年級），三等獎侯妮可（8年級）、王詩琪（8年級）。