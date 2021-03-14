沙加緬度籌建全天候遊民中心 業者籲政府提供補助

無家遊民們等待收容中心開門。（電視新聞截圖）

沙加緬度市議會通過了一項300萬美元的計畫，以保持遊民收容中心能夠通宵、全年對外開放，尤其是在寒冷天氣的時候。但是，目前只是第一步驟，距離實現還有一段距離。

在沙加緬度運營收 容中心的赫伯特（Carol Herbert）表示，現在幾乎無法做到24小時全天候、全年無間斷的開放。她所運營的收容中心位於沙加緬度的Seventh-day Adventist教會。

無家可歸者的收容中心一般在早上6時關閉。但是沙加緬度氣溫很低，比如1月26日的凌晨時分，溫度仍低於32華氏度。

赫伯特解釋說，我認為24小時全天候、全年無間斷的開放太過分了，特別是如果教堂到時候重新開放了。她說，她的團隊只有四名志願者來經營通宵收容中心。如果是全年、全天候開放的話，會需要一名全職員工幫忙。

「（政府）將需要考慮提供更多的員工工作崗位，而且因為這將是24小時全天候、全年無間斷的工作，使我們的教會支出更多的金錢，政府要考慮為教會提供燈光電費補助、以及24小時全天候、全年無間斷所產生的的費用支出，」赫伯特解釋說。

沙加緬度地區的「結束無家可歸遊民聯盟」（Regional Coalition to End Homelessness）的埃倫布施（Bob Erlenbusch）認為，在沙加緬度目前前開放的三個遊民收容中心中，位於停車場的那個中心將是全天候開放的最佳選擇之地。

全年開設遊民中心的計畫還指出，希望提供社會工作者現場服務。沃特斯（Stephen Watters）表示，他和在「第一步」（First Steps）社區團體的團隊，計畫與沙加緬度縣的人力資源部門合作，來實現這一目標。沃特斯說：「我們也想探討一下，看看我們是否會擴大與第三方的夥伴關係。」