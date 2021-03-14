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搶劫重罪變盜竊輕罪 金山華人怒吼：堅決反對SB82提案

讀者投書／洛城暴亂後的韓裔傷痕

李元慶
李元慶 (作者供圖)
李元慶 (作者供圖)

洛杉磯韓裔女店主開槍打死被懷疑偷盜非裔女孩的事件，引發非裔居民遊行示威。類似非裔和韓裔矛盾事件在新澤西州也有出現，非裔號召拒買韓裔店家的商品。

這些都給1992年非裔因為黑人司機Rodney King被打，最後法院判警察無罪，在洛杉磯開始的打砸搶殺的事件埋下了伏筆。非裔將距離近的韓國城搶和燒的幾乎無一倖免。六天內，有1000所建築被燒、打死50人（各族裔都有）、傷2000人。韓裔移民拿出槍枝，在店家房頂上保衛，他們中的許多都因為韓國的強制兵役法，有過軍事訓練。

這個事件給韓裔移民留下了很深的傷痕，雖然有不少韓裔認為非裔的暴亂起因於他們的不平等待遇，韓裔受此災難同警察視而不見，被政府拋棄，成為替罪羊有關。

這些年來，韓國城人數有所下降，不少韓裔傷心透了，開始轉移到舊金山灣區，沙加緬度也有明顯增加。

這裡一家韓國超市越做越大，很有特色，開始成為華裔的喜愛去處。新冠病毒疫情開始後，這家超市在門口發口罩和手套，保障顧客的安全，也是這裡的僅此一家，頗受歡迎。

另外，有位挺出名的脫口秀韓裔明星，叫Margaret Cho，她的中文名是趙牡丹。我從她那裡學過一句英文中貶韓裔的冒犯性詞語「Gook」。她的原話大概是這樣的，Someone called me Chink, I responded, no, you are very wrong. I am not Chink, I am Gook。

最後，據統計韓裔美國人在過去幾次大選中有60-70%的票給了民主黨，特別是在歐巴馬總統選舉的2008年。2020年的詳細數據還沒有出來，有估算指亞裔大約是2比1的民主黨和共和黨。

韓裔 非裔 警察

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