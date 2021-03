讀者投書／洛城暴亂後的韓裔傷痕

李元慶 (作者供圖)

洛杉磯韓裔 女店主開槍打死被懷疑偷盜非裔 女孩的事件,引發非裔居民遊行示威。類似非裔和韓裔矛盾事件在新澤西州也有出現,非裔號召拒買韓裔店家的商品。

這些都給1992年非裔因為黑人司機Rodney King被打,最後法院判警察 無罪,在洛杉磯開始的打砸搶殺的事件埋下了伏筆。非裔將距離近的韓國城搶和燒的幾乎無一倖免。六天內,有1000所建築被燒、打死50人(各族裔都有)、傷2000人。韓裔移民拿出槍枝,在店家房頂上保衛,他們中的許多都因為韓國的強制兵役法,有過軍事訓練。

這個事件給韓裔移民留下了很深的傷痕,雖然有不少韓裔認為非裔的暴亂起因於他們的不平等待遇,韓裔受此災難同警察視而不見,被政府拋棄,成為替罪羊有關。

這些年來,韓國城人數有所下降,不少韓裔傷心透了,開始轉移到舊金山灣區,沙加緬度也有明顯增加。

這裡一家韓國超市越做越大,很有特色,開始成為華裔的喜愛去處。新冠病毒疫情開始後,這家超市在門口發口罩和手套,保障顧客的安全,也是這裡的僅此一家,頗受歡迎。

另外,有位挺出名的脫口秀韓裔明星,叫Margaret Cho,她的中文名是趙牡丹。我從她那裡學過一句英文中貶韓裔的冒犯性詞語「Gook」。她的原話大概是這樣的,Someone called me Chink, I responded, no, you are very wrong. I am not Chink, I am Gook。

最後,據統計韓裔美國人在過去幾次大選中有60-70%的票給了民主黨,特別是在歐巴馬總統選舉的2008年。2020年的詳細數據還沒有出來,有估算指亞裔大約是2比1的民主黨和共和黨。