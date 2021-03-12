助遊民 第二輪「家居鑰匙」計畫將展開

加州住房和社區發展部副主任羅斯討論疫情下加州民眾流離失所的狀況。（網路討論會截圖）

灣區委員會(Bay Area Council)與加州 住房和社區發展部（HCD）副主任羅斯（Geoff Ross）11日討論「家居鑰匙」（Homekey）項目和遊民問題。「家居鑰匙」贈款計畫旨在通過購買酒店、汽車 旅館、公寓和其他建築物，從而為遊民提供住房。

羅斯表示，僅在加州就有高達15萬人無家可歸。三大原因造成加州人民流離失所。首先是住房價格的不斷上漲以及工資並沒有相應上漲，造成了許多居民無法購買房子。其次，公共住房資金的嚴重不足。現今的公共住房資金僅為1960年代的三分之一。第三個原因是長期住房隔離政策加深了民眾無家可歸的問題。

羅斯表示，雖然住房問題一直存在，但是新冠疫情 使得情況更加惡劣。而且由於疫情期間，酒店，汽車旅館的入住率較低，「家居鑰匙」計畫因此可以購入大量的物業，為遊民提供住房。

羅斯表示，加州住房和社區發展部首期管理的6億元資金，是包括城市、縣以及聯邦認可購買和修復住房，例如酒店、汽車旅館、空置的公寓大樓和其他建築物，並將其轉換為臨時或永久的長期住房。在這6億元的資金中，有5.5億是來自聯邦政府的新冠援助資金（Coronavirus Aid Relief Funds），另有5000萬元是來自州政府一般資金。

羅斯還透露，由於聯邦於近期透過了新一輪的新冠疫情刺激法案，第二輪「家居鑰匙」項目也即將展開。