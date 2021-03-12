助遊民 第二輪「家居鑰匙」計畫將展開
灣區委員會(Bay Area Council)與加州住房和社區發展部（HCD）副主任羅斯（Geoff Ross）11日討論「家居鑰匙」（Homekey）項目和遊民問題。「家居鑰匙」贈款計畫旨在通過購買酒店、汽車旅館、公寓和其他建築物，從而為遊民提供住房。
羅斯表示，僅在加州就有高達15萬人無家可歸。三大原因造成加州人民流離失所。首先是住房價格的不斷上漲以及工資並沒有相應上漲，造成了許多居民無法購買房子。其次，公共住房資金的嚴重不足。現今的公共住房資金僅為1960年代的三分之一。第三個原因是長期住房隔離政策加深了民眾無家可歸的問題。
羅斯表示，雖然住房問題一直存在，但是新冠疫情使得情況更加惡劣。而且由於疫情期間，酒店，汽車旅館的入住率較低，「家居鑰匙」計畫因此可以購入大量的物業，為遊民提供住房。
羅斯表示，加州住房和社區發展部首期管理的6億元資金，是包括城市、縣以及聯邦認可購買和修復住房，例如酒店、汽車旅館、空置的公寓大樓和其他建築物，並將其轉換為臨時或永久的長期住房。在這6億元的資金中，有5.5億是來自聯邦政府的新冠援助資金（Coronavirus Aid Relief Funds），另有5000萬元是來自州政府一般資金。
羅斯還透露，由於聯邦於近期透過了新一輪的新冠疫情刺激法案，第二輪「家居鑰匙」項目也即將展開。
上一則
聯邦紓困法案 加州可獲1500億元
下一則
FB留言