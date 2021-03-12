加州衛生廳估：灣區群體免疫率29.1%

灣區的群體免疫率目前在加州僅高於南部邊境區。（美聯社）

加州 衛生廳表示，超過三分之一最近接受過抗體檢測 的加州民眾，似乎對新冠病毒具有一定的免疫力 ，無論他們是否感染過新冠病毒或是接種過新冠疫苗。

加州衛生廳在1月30日到2月20日之間，對7萬9780位居民進行抗體檢測，發現約38%的受測者體內擁有可以對抗新冠病毒的抗體。這些數據是由加州醫療協會（California Medical Association）9日在一場視訊會議中透露，加州公共衛生廳傳染病防治中心副主任和州府流行病學專家潘靄（Erica Pan）表示，這些數據會在本周內正式公布。

這些抗體檢測不是隨機樣本，而是包括了個別居民接受的檢測、臨床實驗室進行的檢測、以及血庫對捐血人進行的例行檢測。衛生廳表示，38%的數值可能無法代表一般人口，但應該是「合理的近似值」，這些數據提供人們線索，了解加州各個地區離「群體免疫」（herd immunity）的距離還有多遠。

根據衛生廳做出的估計，大灣區（包括灣區九縣、聖他克魯茲縣和蒙特瑞縣）目前的群體免疫率為29.1%，在加州八個地區當中僅高於南部邊境（Southern Border）的28.4%，可能是因為灣區的病毒感染率相對較低。群體免疫率目前最高的是大洛杉磯地區的45%，其次是聖荷昆縣43.5%，原因也可能是因為這兩個地區的感染率較高。

潘靄說：「毫無疑問，數據的確顯示出，現在免疫力較高的地區大部分都是病例最多的地區。」

無論是感染過病毒或接種過疫苗，人體免疫系統都會產生抗體，因此難以分辨這38%的人是如何獲得抗體。不過，舊金山加大傳染病學醫師甘地（Monica Gandhi）認為，由於衛生廳收集的是1月底到2月中旬的檢測結果，當時已接種疫苗的民眾仍是少數，所以反映出的應該是自然產生的免疫力。

衛生廳還指出，抗體免疫力較高的地區是收入最低的地區，收入最高的地區的抗體免疫力反而較低。