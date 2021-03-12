聯邦紓困法案 加州可獲1500億元

加州將自聯邦紓困法案中獲1500億元經費，其中將撥款36億元用於加強疫苗接種、病毒檢測與確診接觸者追蹤工作。(美聯社)

加州 州長紐森 辦公室表示，聯邦眾議院11日通過新冠紓困 法案，加州將獲超過1500億元經費。有近半數經費將直接以1400元紓困支票提撥給加州居民，並擴大失業金福利。其餘159億元將用於公私立學校、36億元用於加強疫苗接種、病毒檢測與確診接觸者追蹤工作。也有部分資金將用在公共交通機構、機場與兒童照護。

就像美國大部分州一樣，加州預算受到疫情影響，許多商業活動關閉、數以百萬計民眾失業。紐森與立法機關迅速作出反應，提高稅率、削減支出，並自州府儲備基金撥款，以彌補預估543億元缺口。

紐森1月份宣佈加州有150億元一次性盈餘，州議會通過州刺激方案支出76億元，其中包含向加州數百萬中低收入戶發放600元紓困支票。州議員通過也撥款66億元，協助學校讓學生重返教室。議會現正在籌備另一項法案，計畫提供企業減稅23億元。州府援助計畫總額將超過160億元。儘管如此，加州參議會臨時議長阿特金斯(Toni Atkins)表示，需求仍遠遠大於現有資源。

目前，各州領袖正準備自聯邦政府獲得260億元援助。加州財政廳發言人帕爾默(H.D. Palmer)表示，紐森將於5月州府更新預算計畫時，宣布如何使用聯邦資金。加州眾議會議長藍道安(Anthony Rendon)透露，立法人士有意將聯邦經費直接用於援助家庭與小型商業，也建議動用部分資金增加高速網路連接，以及與氣候變化有關各項計畫，包括野火防治及飲用水。

加州民主黨眾議員、眾議會預算委員會主席丁右立(Phil Ting)表示，聯邦經費優先事項包括恢復先前預算裁減，並對小型商業與失業人士有更多援助。州府也可將資金用於建設計畫，例如擴增高速網路連接、創造更多就業機會。州議會立法人士1月同意運用先前獲得260億元聯邦紓困經費，支付部分租戶高達80%未付租金，期望避免小商業被驅逐。