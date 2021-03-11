加州主題公園4．1重開 面臨7大問題

加州主題公園4月1日起重開。圖為迪士尼樂園。(Getty Images)

從4月1日開始，加州 的主題公園可以重新開放，按規定，疫情紅色層級的容量為15%，橙色層級的容量為25%，最不限制的黃色最小等級四級的容量為35%。但前提是其所在的縣要達到州長紐森（Gavin Newsom）更新後的「更安全的經濟藍圖」的紅色層級風險狀態。

加州衛生與公共服務部部長加利（Mark Ghaly）和加州商業與經濟發展局局長邁爾斯（Dee Dee Myers）上周向媒體介紹了紐森政府允許加州主題公園重新開放的「刷新藍圖」。主題公園經營者和民眾面臨七個問題：

1.參觀加州主題公園是否需要提前預約？

進入該州大大小小的主題公園都需要在線預約。在線預訂系統將允許公園收集遊客信息，以便如果有問題，即有聯繫跟蹤的能力。

2.每位遊客可以購買多少張門票？

紅色層期間，網上預訂將只限於「小團體」。也就是說，不超過三個家庭小組，最多10人，「小團體」之間不允許混組。橙色和黃色層級則無「小團體」限制。主題公園在紅、橙、黃三個等級期間，僅限於加州居民參加。

3.主題公園餐廳可以重新開業嗎？

迪士尼 加州冒險樂園 的Carthay Circle餐廳的室內用餐在紅色層將被禁止，而迪士尼市中心的餐廳將被允許提供室內用餐，這與紅色層的主題公園15%的容量有關。當橙色層的入園人數上升到25%時，主題公園就允許室內餐飲。

4.更新後的國家準則是否還區分大小遊樂園？

「我們不再區分主題公園的規模，這包括整個加州的所有主題公園，」加利上周說。許多加州主題公園已經部分重新開放，但不包括遊樂設施或景點的特殊活動和美食節。

5.加州主題公園何時才能恢復到100%的上座率？

正如疫情的許多方面一樣，公園何時完全恢復正常仍是未知數。

6.州政府什麼時候發布加州遊樂園修訂指南？

更新後的指南將在4月1日重新開放前發布。

在這段時間，大大小小的主題公園經營者都不知道修訂後的指南中會有哪些要求和限制。

7.主題公園的員工是否定期接受測試？

新規定要求主題公園的員工每周都要接受COVID-19的測試。