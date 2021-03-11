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美西福建團體募捐 紀念見義勇為同鄉

記者李晗／舊金山報導
連線紐約舉行善款交接儀式。（同鄉會提供）
連線紐約舉行善款交接儀式。（同鄉會提供）

2月底時紐約發生致命劫殺案，華裔鄭勇遇刺身亡，引起全美關注。更多細節披露指出，鄭勇是見義勇為之後遭到利器襲擊，不治身亡。

鄭勇是福建人，他的英勇事跡也引起華裔社區、同鄉會社團的廣泛迴響。在美國西海岸，福建同鄉社團也積極發起募捐紀念鄭勇這位同鄉，幫助他的家人。

「美西福建同鄉會」與「福建人在灣區」兩個團體，已經募捐到約3萬5000元，同時也在金山華埠連線紐約，舉行了善款交接儀式。兩個團體的共同聲明指出，鄭勇為了維護華人尊嚴、捍衛閩裔家園，勇敢地在紐約布魯克林街頭攔截劫匪，不幸被捅身亡。「孰道華裔可欺，且看八閩子弟俠肝義膽」，聲明中說。

最初事件傳來舊金山灣區之後，福建鄉親們多次發信息、打電話給「美西福建同鄉會」和「福建人在灣區」負責人，希望能夠組織西海岸福建鄉親為紐約的這個慘案的見義勇為者鄭勇的家屬捐款。鄭勇的身後留下了遺孀趙津、14歲女兒和5歲兒子。

經過大家溝通後，一致決定組織並鼓勵鄉親們加入捐款行列。「英雄遺屬有難，理應守望相助，以慰籍英雄的在天之靈！」團體聲明中說。同時兩個團體也在第一時間與遺孀取得聯繫，表達鄉親們的深切慰問。

短短四日，他們一共募捐到善款3萬4917元，並與紐約福建同鄉會及鄭勇家屬視頻連線。會長、主席們表示：「對於鄭勇英雄，我們非常沉痛，會永遠緬懷，英雄無淚，化為碧血，遺屬有難，理當扶持。福建一家親，希望盡我們綿薄之力幫助家屬度過難關。也非常感謝福星福州食品店老闆出錢出力支持，把店址作為線下捐款地點。感恩所有的捐款鄉親們和同胞們，慈悲之心，不勝感激！」

參加視頻連線的有「美西福建同鄉會」會長鄭君凱，監事長陳忠星，副會長薛善友，副監事長曾建新、鄭大清，秘書長謝鷹華，青年組組長楊寶海、林敏婕，常務顧問楊曉川，以及「福建人在灣區」會長楊寶海，副會長林敏婕，楊曉川。

紐約民眾紀念鄭勇。（電視新聞截圖）
紐約民眾紀念鄭勇。（電視新聞截圖）
美西福建的社團募捐紀念鄭勇。（同鄉會提供）
美西福建的社團募捐紀念鄭勇。（同鄉會提供）

紐約 灣區 華裔

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