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電線附近怎種樹？ 太平洋瓦電推安全種植指南

記者劉先進／屋崙報導
太平洋瓦電設置全新網站「合適之樹，種適合之地」，用戶可下載免費的資訊，瞭解如何安全栽種以避免火災發生。（取自太平洋瓦電官網）
太平洋瓦電設置全新網站「合適之樹，種適合之地」，用戶可下載免費的資訊，瞭解如何安全栽種以避免火災發生。（取自太平洋瓦電官網）

7日至14日是加州植樹周。太平洋瓦電（PG&E）表示，將為用戶和社區提供全新且完善的網路資源，提醒用戶在電線和瓦斯管線附近種樹時，需留意的守則，並提供安全種植指南。

該公司全新網站「合適之樹，種適合之地」（Right Tree, Right Place）的網址為 pge.com/righttreerightplace，用戶可下載免費的資訊，瞭解如何安全栽種以避免火災發生。

太平洋瓦電高級主管里特（Michael Ritter）表示，樹木生長同時需要向上及向下的空間。在對的地方種植合適樹木將協助提升消防安全、減少停電機會、提供遮蔭、增加房地產價值，並長期美化環境。在不合適的地方種樹，位置太靠近電線和瓦斯管線時，可能造成公共安全危害和帶來停電風險。

太平洋瓦電提醒說，用戶或企業在種樹或進行造景工程的至少兩天前，應撥打811由專人標記地下管線及其他公共事業線路位置，確保挖掘安全。

在架高電線附近種植樹木前，用戶可至加州公共事業委員會（CPUC）的網站瀏覽山火威脅區域圖（High Fire-Threat District map），瞭解是否居住在山火災風險區。若住處不在山火高危險區內，種植任何會生長超過25呎的樹木時，須確保與電線保持超過50呎距離。

若住處在山火高危險區內，應遵以下決定：小型樹木區，與電線地面量測距離15呎內，僅種植不會生長超過12英吋的低矮植物，植物成熟期呈高水量及低樹汁或樹脂量。中型樹木區：與電線地面量測距離15至50呎內，種植不會生長超40呎的樹木。大型樹木區：與電線地面量測距離50呎外，可種植生長超過40呎的樹木。

山火 加州 房地產

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