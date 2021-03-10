勇士下半賽季開局遇強敵 衝擊季後賽 進攻是關鍵

柯瑞進攻經常面臨嚴防死守，勇士進攻乏力，要衝擊季後賽，還需更多隊員站出來。（記者劉先進 ／攝影）

NBA全明星賽後，之前遭遇兩連敗的金州勇士 將在3月11日開啟下半賽季，總共35場比賽，11場在TNT、ABC、ESPN等全國電視台直播。下半季開局，勇士將遭遇強力挑戰，六場只有兩個主場，且背靠背迎戰西區前三的爵士和湖人，還要對戰季後賽 衝刺對手灰熊。要想衝擊季後賽，勇士須提升進攻能力。

開局遭遇強敵，對手分別是，11日對洛杉磯快艇，14日主場戰猶他爵士，15日背靠背主場對衛冕冠軍洛杉磯湖人。這三支球隊為聯盟前四，勢頭凶猛。快艇擁有聯盟首屈一指的兩大側翼，雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George），兩人的單挑和投射強悍。在防守端又能和中鋒對柯瑞 形成包夾。

爵士戰績居全聯盟榜首，百回合攻防效率全部進入聯盟前五，因場上多人能投三分能傳球，爵士的三分命中數最多。場均淨勝分8.5分也是最大。

對陣爵士後，勇士還要在第二天迎戰詹姆斯領銜的湖人。2月28日晚全國直播的焦點戰中，勇士以91比117慘敗於湖人。對手靠的就是包夾柯瑞，高速輪轉防守，不斷抄截打出快攻。

3月17日開始，勇士將連續三個客場，分別對陣休斯頓火箭，兩次對陣孟菲斯灰熊。勇士目前排名西區第9，與第八的達拉斯獨行俠勝場差只有0.5，而排第十名的正是灰熊，其積分只比勇士少0.5場。西區競爭如此激烈，最後的季後賽席位，勝場差可能就在毫釐之間，甚至要打附加賽。兩次戰灰熊，將極大影響勇士的排名，進而影響其衝擊季後賽的勢頭。

4月6日到12日連續四個主場後，勇士將面臨五連客，其中有波士頓賽爾特人、費城76人等強隊。從5月6日起，勇士將連續六個主場，包括賽季首位對灰熊，這是球隊歷史上最長的賽季末連續主場。

依靠維金斯、胡巴、格林等人的意識和運動能力，勇士無限換防已展現優勢，百回合防守效率聯盟第六。但進攻效率排名22，想殺進季後賽，還要大幅提升進攻能力。對手拼命包夾柯瑞，甚至採用一四聯防。當柯瑞陷入重重包圍之時，其他隊友要站出來得分。格林的三分不穩，出手次數和三分命中率降到生涯低點。維金斯三分下滑，2月命中率比1月降低了近13%，這幾乎是優質射手和打鐵之王的區別。好消息是，胡巴在經過賽季初的磨合後，狀態穩定復甦，1月場均13.1分，三分命中率27.5%。2月在增加三分出手的情況，命中率43%，場均得分增加了7分，達到20.1分。

如何挖掘新秀懷斯曼的進攻能力，如何讓維金斯投射回暖，勇士還得有所動作。