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NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

柯瑞絕殺康利 再奪三分球冠軍 獻給湯普森

記者劉先進╱屋崙報導
金州勇士的王牌球星柯瑞7日在2021年的NBA全明星賽三分賽中，以1分的優勢，驚險奪冠。（記者劉先進／翻攝）
金州勇士的王牌球星柯瑞7日在2021年的NBA全明星賽三分賽中，以1分的優勢，驚險奪冠。（記者劉先進／翻攝）

金州勇士的王牌球星柯瑞7日在2021年的NBA全明星賽三分賽中，以1分的優勢，驚險擊敗猶他爵士的康利（Mike Conley）奪冠，自從2015年後，第二次奪得該項冠軍。柯瑞在賽後表示，浪花兄弟回來了，冠軍獻給隊友湯普森。

第一輪三分中，柯瑞就投出了31分，以最高比數進入第二輪的三人決鬥。不料，康利投出27分的高分。柯瑞在重壓之下，前面4個投籃都以打鐵告終。但他之後連續命中5球，又投中最遠的、代表3分的兩個綠球。最後時刻，落後1分，他命中代表2分的花球，以1分險勝奪冠。

柯瑞說，最後一球，不管現場是否能聽到觀眾的歡呼（現場空場比賽，少量球員親友進入），都感覺溫度提升了一點，「但我還是命中了。」

自從2014到2015賽季以來，以柯瑞、湯普森領銜的勇士絕砲轟三分風格，深刻影響整個NBA聯盟。更多球隊強調投三分和球場空間。大中鋒早已凋零，就連目前最有希望奪得MVP的76人中鋒恩比德（Joel Embiid）也可以射三分。更不用說，柯瑞連續多年霸佔三分投射榜單，五次殺入總冠軍賽，三次奪冠。本賽季，柯瑞三分總命中數169個，獨占鰲頭。他生涯命中了102記29呎的超遠三分。

柯瑞表示，他終於拿回了三分賽冠軍，浪花兄弟回來了，這次的冠軍獻給湯普森。

因跟腱撕裂的湯普森，目前還在養傷。柯瑞2015年拿到三分賽冠軍後，湯普森在2016年奪冠。這也是NBA全明星賽歷史上，首次有隊友連續兩次奪冠。

柯瑞 NBA 勇士

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