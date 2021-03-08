朱偉人：華人唯有參政 才能扭轉劣勢

朱偉人提出了對華人參與政治的期待，希望華人能夠成為領導者。（記者陳程威/翻攝）

首期的「華人 公民教育論壇」日昨舉行。灣區僑領討論美國 華人政治地位之現狀、反思與對策，並且探討近期發生針對亞裔 攻擊行為。

論壇發起人尹集憲表示，組織此次論壇的目的，是希望能夠在華人社區裡面實現求同存異，推動社區整體向前邁進。尹集憲表示，華人社區內部因為相對複雜的政治地理與語言環境，在團結上面臨著挑戰。華人在美國雖然有五百多萬的人口，占全國總人口的1.6%，高於猶太人占美國的人口比率。但是在對於聯邦的政治影響力上來說，猶太人卻遠超華人。他指出，華人的投票率過低以及政治獻金的不足都是重要的原因之一。

首期論壇的主講嘉賓朱偉人從自身的經歷講起，表達在美國進行政治參與的原因，以及華人如何更好地擦與政治。朱偉人表示，雖然自己居住與生活過全球的許多地方，但是最後決定留在美國。「如果你覺得美國是你希望你的孩子們所生活的地方，那你就要參與以及影響美國社會。」

朱偉人表示，華人若不參政，僅僅埋頭苦幹，是無法維護自身的權益的。他用歷史上的排華法案、華人在工作中遭受到了「竹子天花板」（晉升歧視）等說明了華人參與政治進程必要性。同時他也表達了華人參與政治中對年輕人支持不夠的問題。他表示，必須要給年輕人鋪路與幫助。

朱偉人說，僅僅要求獲得平等的對待是不夠，必須要不斷培養華裔青年參與政治，讓社會上看到華人的領導力，去指引國家的前進方向。

他表示，僅僅在華人內部的團結是不夠的。要廣泛的團結亞裔與其他少數族裔，才能真正的在美國實現「人人平等」。不能夠僅僅由某些族裔來決定美國的未來。「美國未來的走向，美國未來的夢想應該包含華人的夢想。」華人對美國有很大的貢獻，卻沒有獲得相應的承認。僅僅在華人內部發聲是不足夠的，必須要促進更多不同族裔的人士了解與支持華裔。

庫比蒂諾副市長趙良方從自身經歷鼓勵華人積極參與政治，她表示，政治會影響到每一個人生活與利益。她指出，如果不認同某些組織的行為，但認同理念的話，可以加入這些組織並進行改變。

與會者包括企業家劉新民（Mike Liu）、APAPA全國副主席王彥邦（Albert Wang）、CFER主席徐佶翮（Frank Xu ）、SVCA的主席許志忻（Jason Xu）、UCA的主席薛海培（Haipei Xue）等。