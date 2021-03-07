10歲女孩用台語說故事 贏得台灣文體會演講賽

文體會向演講比賽的得獎者們頒發獎狀與獎金。（記者陳程威/攝影）

北加州台灣 文化體育協會6日在金山文教中心舉行了「尋根之旅，父母的語言」演講比賽的頒獎典禮。經文處李盈興副處長，金山文教中心徐廣梅副主任，文體會會長高椿惠（Alice Kao），文體會首席顧問傅紅玉，北美洲台灣商會吳怡明以及數十位僑界領袖以及比賽得獎選手和家長，一起參加了此次的頒獎典禮。

文體會會長高椿惠主持此次活動，並向演講比賽的前五名得主頒發獎狀與獎金。前五名的得獎者分別是周以紗亞、陳泓安、張家熙、王雅宣、王中芸。今年10歲的張家熙接受記者採訪時透露，此次演講比賽是用台語講述了自己學習台語的故事。張家熙的母親說，張家熙從小就是中英雙語的使用者，最近又由於外婆住在家裡，更是習得了講台語的技能。

李盈興副處長首先代表賴銘琪處長對於文體會舉辦此次演講比賽表示肯定與讚許。李副處長對文體會積極推動台灣文化在灣區 傳承發展表示感謝，希望能夠藉由演講比賽持續傳承台灣文化。他還對於父母在灣區辛勤陪伴子女學習中文表示敬意。李盈興感謝文體會長期持續推廣台灣文化，特別是舉辦富有影響力的國際童玩節活動。

徐廣梅副主任代表僑教中心感謝文體會主辦此次促進文化交流的活動。徐廣梅副主任對文選手們在此次活動中展現出的素質，感到驚艷。「選手們對於台灣文化的熟悉程度，包括夜市以及風景文化等都讓人感到驚訝，甚至有許多選手都是採用台語演講。」徐廣梅特別感謝家長們對於此次演講活動的用心準備。

文體會首席顧問傅紅玉表示，國際童玩節是文體會的招牌項目，影響力十分巨大，已是灣區台灣僑胞年度盛大的活動之一。每年的活動都有一、兩百位志工，從早到晚共有三萬人到場參與活動。雖然今年因為疫情 不能帶台灣偏鄉的青少年來到灣區參與活動，但是希望在疫情結束之後能夠有更多人參與到國際童玩節中來。

文體會會長高椿惠也表示，國際童玩節主要是有三大項目包括文化，科技以及帶領台灣偏鄉青少年來灣區參與交流等。北美洲台灣商會總會長吳怡明也對於家長們的積極參與表示感謝。