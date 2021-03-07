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防亞裔遭攻擊 聖荷西「雙語警察」進駐社區

編譯組／灣區6日電

聖荷西警方表示，警局推出新策略，處理亞裔社區民眾遭歹徒攻擊騷擾的問題。

開設在聖荷西果園農場購物中心 (Orchard Farms Shopping Center) 香小館 (Shang Cafe)是一家中國餐廳，最近接到一些威脅電話，威脅話語中夾帶種族歧視污衊。聖荷西警方目前正積極處理發生在這地區的種族污衊攻擊。

香小館經理張月 (譯音，Yue Zhang) 說：「我們非常生氣，非常憤怒，可是事件發生時，我們一時不知如何應付。」亞裔社區文化一般比較不願與人起正面衝突，所謂後退一步，海闊天空，另一方面也是有語言障礙，因此也沒有馬上打電話向警方求助。

聖荷西警官艾力克·王 (Eric Wang) 說：「亞裔社區認為警察是麻煩的象徵，因此我們主動溝通，向亞裔民眾伸出援手說：『嗨，我們只是想建立關係。』」警方亦派遣雙語警察前往亞裔社區，協助民眾能能在沒有語言與文化障礙下，與警方積極合作。

在越南城購物中心開業的陳唐醫生 (音譯， Dr. Thang Tran) 對警方主動伸出援手表示感激，可是他說，最近發生的仇恨犯罪，過去也經常發生，希望警方的重視能改變現狀。

亞裔 聖荷西 警察

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