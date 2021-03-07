公民教育論壇成立 展望在美華人未來

一個凝聚華人社區共識，爭取華人在美權益的平台——「公民教育論壇」，在近期成立。（APAPA提供）

2020年新冠疫情肆虐，2021年亞裔社區安全受到挑戰，許多社區活躍代表及熱心人士，開始思考在美華人 的出路，展望在美華人的未來，希望能創建一個凝聚華人社區共識，爭取華人在美權益的平台。

經過一個多月的緊鑼密鼓籌備，「公民教育 論壇」正式成立，並在2021年3月6日下午推出首場線上論壇，以美國 華人政治地位之現狀、反思與對策為主題， 從近期多起亞裔居民受害事件談起。論壇邀請創投家、社會活動家朱偉人先生擔任主講嘉賓，同時也邀請了庫比蒂諾副市長趙良方，企業家劉新民，亞太公共事務聯盟（APAPA）董事會成員王彥邦等。

在2月26日的雲端新聞發布會上，組織者之一的高維君說，「公民教育論壇」共分為五個組，分別是議題籌畫組、公關宣傳組、網頁/網課組、IT組及政府公關組。初期的工作重點是辦好為社區大眾提供相關議題的論壇。歡迎邀請志同道合的義工和嘉賓加入「公民教育論壇」。

另一位發起人尹集憲表示，公民教育論壇的使命是凝聚華人社區共識，爭取華人在美國的權益。

「我們宗旨在提供美國華人社區一個交流平台，幫助社區求同存異、擱置爭議、凝聚共識、共同爭取和維護華人的權益。我們為華人的草根、社區組織、參政議政組織、民選官員以及與華人社區密切相關的其他族裔組織和個人提供交流和推廣平台，幫助華人社區實現內外良性互動，推動華人內部團結，提升華人公民素養，提高華人社會和政治地位。」尹集憲說。

「公民教育論壇」的發起人趙湘君表示，「公民教育論壇」追求成為一個可以傳承華人對話、交流和融入主流需要的平台，旨在推動不同理念、不同黨派、不同代際的華人與華人之間、華人與其他族裔之間具有相互尊重的理性對話，「我們的願景是讓華人逐步形成合力，最終成為美國社會和政治中有影響力的關鍵少數。」

組織者李競芬表示，「公民教育論壇」的目標分為短期：尋求議題、互相理解、合縱連橫；中期：參與主流公共事務，爭取話語權；長期：以選票爭取華人在美國成為關鍵少數。

組織者袁文介紹，「公民教育論壇」的構架是平台設執行群，成員為論壇嘉賓、議題遴選成員、論壇運作核心成員和論壇義工。