艾縣經濟重啟 料將迎外縣消費者

位於沙加緬度東邊的艾爾度拉多縣，進入紅色層級。（電視新聞截圖）

沙加緬度東邊相鄰的艾爾度拉多縣（El Dorado County，簡稱艾縣），因為疫情 好轉，從而獲得經濟重啟。像是餐廳可以重新開放室內用餐。因為臨近的縣都未有能夠重啟，所以艾縣也預料會迎來許多外縣的消費者前來消費。

之所以艾縣能夠重啟，是因為艾縣所處的加州 疫情觀察層級，從原本的最嚴重的「紫色」，下調至了程度較輕的「紅色」，因此餐廳可以重開堂食，民眾可以進入餐廳一飽口福。在「紅色」層級中，室內用餐的容量為人數上限的25％，且不得超過100人。

艾縣的政府官員也預計進入縣內的非本地居民人數會增加，但官員們也要求遊客和居民要繼續採取安全預防措施，對抗疫情。

「當然，我們會看到外縣的居民大量湧入，」艾縣的縣府發言人哈斯（Carla Hass）說。「我們只是希望，無論您是縣居民還是外縣的居民，雖然我們能開放的經濟活動比鄰近的縣市更多，但建議您仍然以安全的方式繼續來消費活動。」

哈斯也說，儘管她希望看到艾縣能很快進入程度更輕的「橘色」層級，進一步恢復常態，但這種疫情目前看似尚未結束。她解釋，艾縣之所以處於紅色層級，是因為當地的居民做了他們應該做的事情（遵守防疫 令），使得艾縣能夠到達了現在的情況。她也指出，戴著口罩，保持社交距離，洗手，都是民眾防疫的重點，同時也確保人們不會與不應該聚會的人聚會。

艾縣當地餐飲老闆迪迪埃（Lou Dedier），重開了餐廳的堂食。在關閉了數月之後，迪迪埃首次歡迎食客們回到自己的餐廳來吃飯。他的餐廳位於艾爾度拉多山（El Dorado Hills）。迪迪爾說，期待恢復到正常，並且認同25％是一個好的起點。迪迪埃在包括沙加緬度的中谷多個縣內都有餐廳。

沙加緬度縣目前還在紫色層級，旁邊的宇洛縣（Yolo County）則已經是紅色。預計最快沙加緬度將在3月中旬進入紅色。