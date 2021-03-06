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華裔孕婦心臟衰竭 奇蹟康復數月後產子

編譯組／灣區5日電
華裔婦人懷孕期間心臟衰竭，凱薩醫院聖他克拉拉醫療中心醫療團隊運用葉克膜，挽救她的生命，並於數月後順利產子。 (圖取自電視截圖)
華裔婦人懷孕期間心臟衰竭，凱薩醫院聖他克拉拉醫療中心醫療團隊運用葉克膜，挽救她的生命，並於數月後順利產子。 (圖取自電視截圖)

36歲沙加緬度華裔居民汪瑪莉(Maria Vang，譯音)去年懷孕第一胎17周時，身體出現不適，心臟發現問題；凱瑟醫院聖他克拉拉醫療中心醫療團隊運用葉克膜，挽救了她的生命；成功康復後，汪瑪莉本周足月產子，她和陪產的丈夫一同說，兒子肯定有好福氣。

去年9月，懷孕的汪瑪莉抱怨有呼吸困難及睡眠問題，後來才驚覺病情相當嚴重。聖他克拉拉凱瑟醫院心臟外科主任哈理查(Dr. Richard Ha)表示，她病得很重，從沙加緬度凱瑟醫院轉介到聖他克拉拉凱瑟醫學中心，轉院抵達聖他克拉拉時已有急性心臟衰竭，心臟功能下降至20%，一般人心臟功能為65%。

汪瑪莉接受藥物治療，剛開始有些許改善，但時間一久，情況持續惡化。醫生診斷她患有心肌炎或心臟發炎，最終可能導致她的心臟衰竭。院方表示，當時汪瑪莉情況不佳，她的丈夫楊蘇磊(Sulei Yang，譯音)在醫院探望妻子時說，她像是已面臨死亡，當時他的腦子一片空白，過了一段時間重新回到現實時，感覺恐懼，也讓他對生命重新思考。

醫院對汪瑪莉立即進行心肺復甦術，醫生們並連接葉克膜機器到她身上，進行體外呼吸和循環，將血液推動到全身循環。令人驚喜的是，葉克膜成功取代心臟功能，汪瑪莉的病情逐漸好轉，之後醫生移開葉克膜機器。

醫生表示，過去曾為其他病人施行葉克膜輔助治療，但從未見到有人在懷孕初期17周就使用這種設備的患者，汪瑪莉存活下來，而且恢復情況不錯。

院方允許汪瑪莉10月出院返家，並持續為即將到來的嬰兒做準備。聖他克拉拉凱瑟醫院護理長吉勒斯潘(Megan Gillespie)表示，汪瑪莉於本周回到醫院，3日上午生下了兒子傑生(Jensen)。吉勒斯潘說，看著孩子出生，就像是看到奇蹟發生，醫療團隊密切合作，就像是交響樂團合奏美妙樂章，因為治療過程包含了許多不同科別與專業。

汪瑪莉於4日出院，準備好回到正常生活，她說感覺很好，準備離開醫院了。

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