我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

疫情以來…舊金山公寓租金首度回升

編譯組／舊金山4日電  
正值城市重新開放之際，新數據顯示舊金山公寓租金上漲。（Apartment List網站）
正值城市重新開放之際，新數據顯示舊金山公寓租金上漲。（Apartment List網站）

如果有人想趁著房價還比較低的時候入住舊金山的公寓，可能要趕快行動了。根據房源網站公寓榜「Apartment List」的最新全國租金報告，全美最貴的大城市租金暴跌的趨勢正在減弱。雖然舊金山的租金同比下降了26%，但2月份的租金價格比1月份上漲了1.2%，一居室租金中位數為2010美元。

公寓榜的統計顯示，這是舊金山自疫情開始以來的首次月度增長，相比之下，從4月到2020年12月，該市的租金價格平均每月下降3.4%。

「雖然該市的租金下降可能已經觸底，但值得註意的是，舊金山的價格仍然比一年前低26%，」公寓榜的研究助理沃諾克（Rob Warnock）說。「因此，現在仍然是尋找公寓交易的好時機。」

灣區其他主要城市市市場也出現了類似的模式。屋崙1月至2月的月度租金增長為0.3%，一居室租金中位數為1630元；聖荷西的一居室租金中位數為1740元，其租金月比增長為1.1%；

漲幅更大的灣區城市有：柏克萊的月租金從1月到2月上漲了3.2%，一居室租金中位數為1630元。而庫比蒂諾的月租金則上漲了1.9%，一居室租金中位數為2780元。

租金價格下降速度的放緩或逆轉表明，在經歷了2020年大部分時間的持續下降趨勢後，情況可能會回到疫情爆發前的模式。

全國許多更實惠、規模更小的市場仍然受到租房者的歡迎，並出現快速增長。不過，沃諾克預計，今年會有更多的人回到包括舊金山在內的繁華都市。

「我預計2021年舊金山的新移民會比2020年多很多，」沃諾克說，「即使遠程工作在疫情後仍然流行，像舊金山這樣的城市，會繼續因其獨特的城市和文化吸引新居民，特別是年輕人。」

從全國範圍來看，公寓榜發現各地的租金價格也在回升。1月至2月的租金增長了0.7%，而過去幾年的平均增長僅為0.3%。沃諾克表示，2月份提供了自2019年夏天以來最大的月度租金同比增長。

租金 舊金山 金價

上一則

怎樣講好中國的故事

下一則

資金不足學區校園重開？ 聖縣教師盼疫苗

延伸閱讀

灣區捷運延長線工程經費 遭聯邦紓困案刪除

灣區捷運延長線工程經費 遭聯邦紓困案刪除
加州柏克萊教師工會領袖反開放 卻送女讀重啟私校

加州柏克萊教師工會領袖反開放 卻送女讀重啟私校
時隔1年 南灣、東灣校區3、4月陸續復課

時隔1年 南灣、東灣校區3、4月陸續復課
消除種族歧視 柏克萊2年內廢除「獨棟住宅分區法」

消除種族歧視 柏克萊2年內廢除「獨棟住宅分區法」
東聖荷西 一周內開設兩個全新的疫苗接種點

東聖荷西 一周內開設兩個全新的疫苗接種點
舊金山與聖荷西租金持續下跌 跌幅逾7%

舊金山與聖荷西租金持續下跌 跌幅逾7%

熱門新聞

美國職籃發展聯盟準備調查林書豪所遭受的種族歧視。 (Getty Image)

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

2021-02-28 14:45
聯合航空要求舊金山機場3000多名員工放無薪假。（Getty Images）

舊金山機場聯航3000多名員工 將放無薪假

2021-03-02 13:56

13歲華裔女孩 發起反歧視亞裔遊行 數百人響應

2021-02-28 15:12
睽違17年，加州1月的房屋交易量和房價雙雙上漲超過20%。（Getty Images）

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙雙大漲逾20%

2021-02-28 00:50
州長紐森在佛來斯諾一家流動診所參觀新冠疫苗接種工作。（圖片由州長辦公室提供）

加州獲撥嬌生疫苗 下周起接種

2021-02-27 00:38
數據顯示，高風險居民已接種新冠疫苗者在加州屬於少數。（美聯社）

70歲西語裔婦 看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」

2021-03-04 17:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心