疫情以來…舊金山公寓租金首度回升

正值城市重新開放之際，新數據顯示舊金山公寓租金上漲。（Apartment List網站）

如果有人想趁著房價還比較低的時候入住舊金山 的公寓，可能要趕快行動了。根據房源網站公寓榜「Apartment List」的最新全國租金 報告，全美最貴的大城市租金暴跌的趨勢正在減弱。雖然舊金山的租金同比下降了26%，但2月份的租金價 格比1月份上漲了1.2%，一居室租金中位數為2010美元。

公寓榜的統計顯示，這是舊金山自疫情開始以來的首次月度增長，相比之下，從4月到2020年12月，該市的租金價格平均每月下降3.4%。

「雖然該市的租金下降可能已經觸底，但值得註意的是，舊金山的價格仍然比一年前低26%，」公寓榜的研究助理沃諾克（Rob Warnock）說。「因此，現在仍然是尋找公寓交易的好時機。」

灣區其他主要城市市市場也出現了類似的模式。屋崙1月至2月的月度租金增長為0.3%，一居室租金中位數為1630元；聖荷西的一居室租金中位數為1740元，其租金月比增長為1.1%；

漲幅更大的灣區城市有：柏克萊的月租金從1月到2月上漲了3.2%，一居室租金中位數為1630元。而庫比蒂諾的月租金則上漲了1.9%，一居室租金中位數為2780元。

租金價格下降速度的放緩或逆轉表明，在經歷了2020年大部分時間的持續下降趨勢後，情況可能會回到疫情爆發前的模式。

全國許多更實惠、規模更小的市場仍然受到租房者的歡迎，並出現快速增長。不過，沃諾克預計，今年會有更多的人回到包括舊金山在內的繁華都市。

「我預計2021年舊金山的新移民會比2020年多很多，」沃諾克說，「即使遠程工作在疫情後仍然流行，像舊金山這樣的城市，會繼續因其獨特的城市和文化吸引新居民，特別是年輕人。」

從全國範圍來看，公寓榜發現各地的租金價格也在回升。1月至2月的租金增長了0.7%，而過去幾年的平均增長僅為0.3%。沃諾克表示，2月份提供了自2019年夏天以來最大的月度租金同比增長。