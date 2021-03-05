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拓荒者里拉德13.7秒超遠絕殺 勇士遭逆轉

記者劉先進／屋崙報導
勇士遭拓荒者逆轉，無奈吞下敗果。（路透）
勇士遭拓荒者逆轉，無奈吞下敗果。（路透）

金州勇士3日晚以106比108遭遇波特蘭拓荒者逆轉。末節1分44秒，格林空位果斷出手命中三分，勇士領先3分。隨後里拉德（Damian Lillard）製造犯規兩罰全中，又在最後13.7秒面對防守人，命中29呎的超遠三分准絕殺，連得5分反超。最後3.3秒，格林假動作投籃騙過防守者，上籃結果被里拉德造了進攻犯規，教頭柯爾挑戰裁判失敗，勇士無奈吞下敗果。

柯瑞三分14中5砍下35分7籃板5助攻3抄截，格林5分9籃板12助攻，貝茲莫（Kent Bazemore）12分6籃板。拓荒者的里拉德22分5籃板6助攻，安東尼( Carmelo Anthony )22分，考文頓（Robert Covington）15分9籃板蓋帽。

勇士的攻堅手胡巴（Kelly Oubre, Jr.）手腕扭傷缺席，拓荒者的麥凱倫（CJ McCollum）左腳骨折早就高掛免戰牌。雙方擁有超級得分手柯瑞和里拉德，防守策略類似，高位針對擋拆採取雙人包夾，讓這兩人出球，考驗隊友傳球或得分的能力。不過，勇士有格林這個傳球手，他能在接到柯瑞的分球後快傳給空切隊友得分。柯瑞開賽手感爆棚，首節16分，半場23分，但下半場卻沒有太多出手機會。

里拉德上半場只有6次出手機會，入帳10分，卻在末節爆發，狂砍10分，包括關鍵時刻連得5分，還製造格林進攻犯規。根據NBA官網數據，最後5分鐘相差5分的關鍵時刻，里拉德總得分92分，排名聯盟第二。投籃命中率61.4%，三分準星是57.1%。

勇士教頭柯爾表示，格林最後的上籃，其實是里拉德阻擋犯規，但裁判卻吹罰進攻犯規。（...
勇士教頭柯爾表示，格林最後的上籃，其實是里拉德阻擋犯規，但裁判卻吹罰進攻犯規。（記者劉先進 ／翻攝）

里拉德表示，比賽時間所剩無幾，他必須更給力（force it），「我要創造機會，哪怕是一個很難的投籃。不管發生什麼，我都要多踩油門加速，努力讓一些事情發生。」

勇士教頭柯爾稱讚說，里拉德命中一記重要、且超遠的投籃。「他就是這樣的球員。即使是在一個手感糟糕的夜晚，也可以在任何時候開始行動。這就是為什麼你必須在48分鐘內保持警惕，做好防守。」柯爾還對裁判最後吹罰格林進攻犯規提出挑戰。「我認為里拉德的防守是一次阻擋。因為他腳底在滑動，但裁判看了一眼就做出判決。」

勇士目前百回合進攻效率僅排在21位。胡巴缺席的勇士，除了柯瑞，沒有太多得分手段。柯瑞上場、下場球隊百回合得分相差12.6分。柯爾表示，球隊需要除了柯瑞以外的任何人更多的得分。他在有球或無球端，為球隊創造了一切機會。

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