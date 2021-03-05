北美台灣工程師協會 首屆女性科技高峰論壇聚焦

北美台灣工程師協會將在婦女節辦首屆女性科技高峰論壇。（北美台灣工程師協會提供）

3月8日是國際婦女節，為響應2021國際婦女節主題「選擇改變」，北美台灣 工程師協會宣布，將於國際婦女節的周末舉辦首屆女性科技高峰論壇。

北美台灣工程師協會指出，今年的論壇將分為兩日線上舉行。活動第一天於美西時間3月5日舉行，邀請矽谷播客「北加州洋行」的Vickie Tung，以及資深軟體工程師Jenny Chien討論女性在科技業遇到的困境與挑戰。另外，還邀請到Dictionary.com的資深產品經理Jolie Huang，一起探討要如何從台灣出發，擁抱美國 的職涯挑戰，以及她自己在職場轉換的心路歷程。

另一方面，管理職的隱形天花板，常是女性在職場上要面對的問題。北美台灣工程師協會也邀請到在美國職場有將近30年經驗，並且在微軟擔任管理職7年的Michelle來跟大家分享她的職場心法。

活動第二天於預計於3月12日舉行，聚焦女性於創投業的發展。北美台灣工程師協會表示，創投業在過去往往被認為是個男性主宰的世界，但當中也不乏優秀的女性投資 人。本次論壇邀請到「500 Startups」的執行長暨創辦人Christine Tsai、Formulate Ventures的創辦人Morgan Lai 以及Felicis Ventures 的 VP Grace Chou來為聽眾揭開創投產業的神秘面紗，一起談談她們的職涯以及投資故事。

活動已開放報名，誠摯地歡迎各位踴躍報名參加。報名網址: https://natea-womens-summit.eventbrite.com。