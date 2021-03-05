華人公民教育論壇 助華人凝聚共識

「華人公民教育論壇」召開記者會，社區領袖討論緣起與期待。（視訊記者會截圖）

「華人 公民教育 論壇」舉行記者會，會上社區領袖們談論了發起「華人公民教育論壇」的背景以及對於這一全新論壇的願景與期待。

論壇發起人尹集憲表示，去年總統大選造成了華人社區的分裂，希望通過「華人公民教育聯盟」重新凝聚華人社區的共識，為華人爭取權益。他表示，希望論壇可以為華人社區提供一個交流平台，幫助求同存異，共同爭取和維護華人的權益。他表示，希望論壇可以為華人的草根、社區組織、參政議政組織、民選官員以及與華人社區密切相關的其他族裔組織和個人提供交流和推廣平台，幫助社區內外良性互動，推動內部團結，提昇公民素養，提高華人社會和政治地位。

論壇發起人趙湘君也表示，希望「華人公民教育論壇」能夠推動不同理念、不同黨派、不同代際的華人與華人之間、華人與其他族裔之間進行理性對話。從而成為社會和政治中有影響力的關鍵少數。

論壇的籌備人員周印表示，希望論壇可以幫助華人實現從追求個體的個人成就，到實現華人整體的進步。周印還認為，論壇可以幫助華人凝聚共識，因華人具有包容與理性的特質。「無論華人的政治立場有多不同，假信息與陰謀論在我們社區裡沒有立足之地。」他還表示，希望論壇起到鼓勵華人的參與政治事務的熱情，提升華人投票率。

庫比蒂諾市副市長趙良方表示，希望華人更加了解民主體系運作，增加華人的政治參與度，包括進行政治募捐，與加入政府部門等，「許多政府事務的工作都是由行政官員來承擔的。」

首期的「華人公民教育論壇」將於3月6日舉行，討論美國 華人政治地位之現狀、反思與對策，並且探討近期發生的針對亞裔的攻擊行為，報名連結為https://www.eventbrite.com/e/142826585161