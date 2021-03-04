罷免加州州長紐森已籌近400萬元 捐款人富豪居多

舊金山紀事報報導，罷免紐森的捐款人以富豪和共和黨員居多。（美聯社）

罷免加州 州長紐森 （Gavin Newsom）行動的組織者稱，罷免行動是由對防疫法令和紐森違反自己規定參加室內晚宴感到憤怒的草根支持者所推動。然而，罷免行動的資金提供者少有民粹主義者，大都是能開出六位數字支票的超級捐款人。

舊金山紀事報（Chronicle）報導，過去三個月，由於罷免行動受到福斯新聞（Fox News）和其他保守派媒體炒熱，成為加州和全美的熱門話題，大筆捐款不斷湧入。

罷免行動目前籌到將近400萬元，超過一半來自20多位捐款者，包括富豪、財力雄厚的企業和多個共和黨 團體。在獲得共和黨全國委員會（National Republican Committee）注資後，加州共和黨捐出18萬5000元，橙縣著名的共和黨團體林肯俱樂部（Lincoln Club）捐出10萬9000元，前阿肯色州共和黨州長哈克比（Mike Huckabee）的哈克政治行動委員會（Huck PAC）也捐出10萬元。

紐森2022年連任競選顧問紐曼（Dan Newman）表示，這些捐款說明，在失去白宮後，共和黨抓住這次罷免行動的機會大作文章。紐曼說：「這是全國極右派共和黨的行動，是一種走後門的伎倆，目的在強迫加州產生一名支持川普的州長。」

不過，罷免行動經理鄧斯莫（Anne Dunsmore）表示，他們的行動也收到許多小額捐款，許多因為捐款數目不到100元，所以沒有紀錄。

除了共和黨團體，加州富豪和科技創投家也捐出大筆捐款，每筆捐款都介於9萬元到10萬元之間，總金額超過50萬元。其中一位是前臉書高層暨Social Capital創辦人帕利哈皮提亞（Chamath Palihapitiya），他個人捐出10萬元，更曾一度宣布要競選州長。

事實上，罷免行動最大筆捐款的來源尚不明。最大一筆捐款50萬元是來自爾灣一家鮮為人知的公司Prov. 3:9 LLC，實際捐款人身分上個月才被披露是一名叫庫格（John Kruger）的男子。另外一筆15萬元來自DGB Ranch，是一家沒有登記的公司，也沒有公司網站。

財務報告數據顯示，罷免行動92%的捐款來自加州內部，以灣區、橙縣和洛杉磯居多，來自舊金山的捐款高居第二，為22萬8525元，第一是爾灣，61萬3550元，第三是洛杉磯，21萬5307元。灣區蒙洛公園市捐款額為10萬5200元，排名第六，核桃溪10萬1225元，排名第七，洛斯阿圖10萬1200元，排名第八。