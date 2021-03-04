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西語裔女看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」

編譯組／美聯社舊金山3日電
數據顯示，高風險居民已接種新冠疫苗者在加州屬於少數。（美聯社）
數據顯示，高風險居民已接種新冠疫苗者在加州屬於少數。（美聯社）

關心公平問題的加州衛生官員表示，帕拉達（Teresa Parada）正是他們想要提供新冠疫苗接種服務的對象。70歲的帕拉達是一名退休工廠員工，只會說簡單的英文，住在受疫情影響最嚴重的洛杉磯縣。

帕拉達等待接種新冠疫苗已數周，她平常都在AltaMed看病，AltaMed最近剛收到一批新疫苗，她已經預約在月底接種。帕拉達表示，她在電視新聞中看到排隊接種疫苗的幾乎都是白人，很少看到西語裔。

儘管加州州長紐森（Gavin Newsom）不斷強調疫苗接種的公平性，服務低收入地區的社區衛生中心官員表示，他們收到的疫苗數量不夠當地民眾接種，這些民眾都是加州染病風險最高的居民。

加州有將近1400個這樣的衛生中心為700萬居民提供免費或低收費的醫療服務。這些居民大多住在低收入家庭集中的社區，使用英語以外的語言與人溝通，工作時間很長，缺乏交通工具，當地也很少有醫療機構接受Medi-Cal。

AltaMed營運長塔拉曼特斯醫師（Efrain Talamantes）表示，一開始看到疫苗不斷送到其他地方，而他的病人不斷檢測出確診新冠肺炎時，他的心情十分沮喪。他說：「每當資源有限時，一定會出現分配不公的現象。」

舊金山加大傳染病學和生物統計學系主任多明哥（Kirsten Bibbins-Domingo）表示，為了讓受疫情打擊最嚴重的地區獲得疫苗，最好的辦法就是把疫苗直接送往民眾平常就醫的地方，但是管理單位會因為社區衛生中心規模較小，認為他們的效率較低。

雖然加州目前不斷加大疫苗分發力度，在教堂、職場和學校廣設流動性接種站，但數據顯示，接種疫苗的西語裔和非裔人數仍遠低於其他族裔。占加州人口6%的非裔接種比例目前只有3%，占加州人口39%的西語裔接種比例目前只有17%。

加州基礎醫療協會（California Primary Care Association）政府事務副總裁派特森（Andie Martinez Patterson）表示，儘管大型醫療系統可以快速為民眾施打疫苗，但他們通常無法照顧到政府主要想服務的對象。

加州衛生廳發言人伍德勇（Darrel Ng）表示，州長的公平疫苗接種計畫會為受影響最大的社區預留疫苗，並會派遣流動診所前往這些社區為民眾施打疫苗。

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