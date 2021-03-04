遏止罪犯 屋崙華埠爭取廣設監視器

屋崙華埠社區希望安裝更多監視器，覆蓋出入口，震懾罪犯。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 商會主席陳錫澎3日表示，目前正在和市府等部門溝通，希望盡快獲得撥款，或者社區自己籌款，爭取今年內在華埠重要路口和商戶門外加裝監視器，讓監視器覆蓋華埠所有商戶，更多出入路口，震懾賊人，進一步提升華埠安全感。

屋崙華埠前不久罪案飆升，華埠商會和社區不斷和市府、警局交流，希望增強警力。新任警長阿姆斯壯（Leronne Armstrong）表示，會安排社區資源警官、巡警等到屋崙華埠步行巡邏，保證警員經常出現在華埠街道上，震懾罪犯。雙語社區聯絡警員符美（Mae Phu）也回歸社區。加上大批義工巡邏華埠，治安明顯好轉。

華埠商會和社區一直要求撥款安裝公共監視器。市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）辦公室主任米亞·陳（Miya Saika Chen）表示，屋崙隱私咨詢委員會一直在討論此項撥款，但還沒有下文。

陳錫澎說，因為涉及在公共場所安裝監視器，所以隱私咨詢委員會有諸多顧慮。即使通過撥款，也是市府管理，以後會對警局查看監控錄像有一些限制。目前，獲得安裝監視器的撥款，有三種方法，一個是繼續推動隱私咨詢委員會批准撥款。其次，聯繫市長薛麗比，將此筆款項，以快速形式撥出。最後，若市府撥款有滯後，華埠社區考慮自己籌款，市府若時機合適，配比相同的數額。

款項到達後，或讓商戶安裝在門口，或安裝在一些非公共位置，而選在私人區域是為覆蓋華埠更多出入口，讓嫌犯進出都被錄影。安裝完成後，會透過英文媒體廣而告之，對不法分子產生震懾作用。陳錫澎說，「之前也考慮過安裝在商戶內部，監視器探出來，覆蓋外部區域。但去年華埠遭遇暴力洗劫後，一些商戶加裝了防護木板，比較難實現。還是希望商戶能統一拆除木板，華埠面貌更好，也方便安裝監視器。」

陳錫澎表示，除了警員幫助，遏制罪犯也要社區齊心協力。比如，老人出門取現金最好有人陪同。華埠一些商戶，經常寫明，只能現金埋單，不接受信用卡 ，這也給了壞人可乘之機，他們會覺得有錢可搶，更傾向於在華埠下手。希望社區互相教育提醒，讓商戶和老人都改變用現金的習慣。商戶可以允許使用信用卡。「親友也要教會老人如何使用信用卡。」