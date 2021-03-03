疫苗供應短缺 沙特醫療取消9萬接種預約

因為疫苗短缺，沙特醫療取消超過9萬個接種預約。（Getty Images）

沙特醫療（Sutter Health）表示，由於他們遲遲未收到新冠疫苗 補給，已取消了北加州 地區9萬多個接種預約。

沙特醫療2日表示，中西部暴風雪造成疫苗運送延誤是導致預約取消的一個原因，其他原因則與沙特預約系統與加州相關機構在等待接種人數方面溝通不良有關。沙特表示，他們會在可能的情況下嘗試重新安排預約，但時間表取決於加州和藍盾（Blue Shield）何時提供他們疫苗。藍盾是加州新疫苗集中分發計畫的領導單位。

沙特取消的預約包括第一劑和第二劑疫苗的接種，儘管他們表示會優先讓等待接種第二劑的民眾重新預約。沙特表示，他們的系統服務灣區 、部分中谷地區和沙加緬度地區，每日可為超過2萬5000人施打疫苗。

沙特表示，他們現在正在通知等待在3月9日前接種第二劑疫苗的民眾，告訴他們預約將被取消，必須重新預約。沙特說，部分縣已經提供醫療單位一些疫苗給居民接種，例如聖他克拉拉縣，但是仍不足以填補供應量和預約人數之間巨大的落差。

沙特取消預約讓許多民眾感到失望，並爭先恐後尋找到其他地方接種疫苗的機會。

前社服工作者格蘭特（Ardath Grant）自認是一名懂科技的年輕長者。她最近登入她的沙特帳戶，發現她5日的第二劑疫苗接種預約被取消。她打電話到沙特詢問，沙特證實預約已被取消，建議她繼續回到系統查詢。格蘭特說：「尋找疫苗好像變成一份工作，因為溝通不良情況變得一團糟，讓人感到精疲力竭。」

沙特並非第一個取消大量預約的醫療系統。上個月，凱瑟醫院（Kaiser Permanente）承認，因為疫苗短缺，不得不取消超過5000預約。

沙加緬度消費者維權團體Health Access常務理事萊特（Anthony Wright）表示，疫苗運送問題是可以預料的，但是必須明確告知民眾下一步該怎麼做。他希望，藍盾的全州計畫可以簡化一些無謂的官僚問題。