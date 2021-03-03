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德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

疫情「紫」轉「紅」 金山各大博物館陸續重開

記者李晗╱舊金山報導
亞洲藝術博物館(AAM)館長許傑表示，博物館兩層的畫廊大廳都有翻新。(AAM提供)
亞洲藝術博物館(AAM)館長許傑表示，博物館兩層的畫廊大廳都有翻新。(AAM提供)

隨著近期疫情好轉，舊金山鬆綁多項禁令，城中各大博物館也將陸續有限度重開。

舊金山在州府的疫情觀察顏色層級中，由「紫」轉為程度較輕一級的「紅」，因此博物館等文化機構可以重開室內活動，但是規定館內人數只能是原定人數上限的25%。

位於舊金山市政廳對面的亞洲藝術博物館（Asian Art Museum），宣布在3月4日（周四）重開。博物館方面建議民眾提前在線上購票，並且選好時段來參觀。

館長許傑表示，館方一直在幕後努力工作，讓這些藝術展品能夠在疫情隔離之後「準備好」迎接觀眾。他指出，博物館現在有兩層畫廊大廳都有翻新，讓大家可以以新的視角來觀看這些藝術品。亞洲藝術博物館也將會在每個月的第一個周日免費對公眾開放。即3月7日周日時，該館將會免費對公眾開放。

「我們迫不及待想要歡迎大家回來，」許傑說。

位於市中心南市場一帶的熱門文化去處和景點——舊金山現代藝術博物館（SFMOMA）將在3月7日重開。周日當天也將會是全天免費開放給民眾，但是館方也建議民眾提前上網預訂門票。周五、周六時，持有SFMOMA會員證的民眾也可以提前進館，現在最新的展覽則是灣區藝術家的一些塗鴉壁畫等。

位於金門公園的知名藝術館——迪揚美術館（De Young）將在3月6日周六重開。畢加索、Frida Kahlo等享譽盛名的藝術家作品屆時都會展出。

此外，位於華埠的中華文化中心（CCC）也宣布，將會在3月10日重啟。現在中心正在展出「我們WOMEN」，民眾可以預約前往參觀。

許多博物館雖然已經可以重開，但是原本的網上預覽活動也還會繼續。同時相關的防疫令，比如戴口罩、保持社交距離等依然尚未解除。

舊金山現代藝術博物館(SFMOMA)周日重開，當天將免費對公眾開放。(SFMOM...
舊金山現代藝術博物館(SFMOMA)周日重開，當天將免費對公眾開放。(SFMOMA提供)

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