金山超市、藥房員工「風險補貼」 惹爭議

為大型超市員工加薪的立法，在加州掀起風潮，同時也充滿爭議。（本報檔案照片）

在疫情 之下為大型超市和藥房員工加薪的立法，在加州 掀起風潮，同時也充滿了爭議。舊金山 也緊隨多個加州城市，推出了這個疫情期間的「風險補貼」（hazard pay）法案。

所謂的風險補貼，各大城市都有不同的定義，但普遍而言法案的理由是，超市、藥房等前線員工，以及清潔、安保人員，他們在疫情下冒風險上班，所以將他們的時薪增加四至五元。舊金山市議會議長華頌善（Shamann Walton）目前主推這項法案，認為這樣的立法可以讓許多的超市藥房工作人員能夠購買防疫用品，在公共交通、工作場合內更好保護自己。

在舊金山，「風險補貼」是每小時五元。同時如果加了五元之後，時薪超過了35元的話，那麼超出的部分則可以不加。同時，法案只是對於大型的超級市場、藥房適用，本地的小型蔬果店等則可以豁免。

食品生產工人的工會也強力支持該法案，認為許多大型超市在疫情期間獲利很多，因此需要讓員工們能夠也獲得相應的報酬，因為他們冒著感染危險來前線工作。

然而，因為立法要求工人加薪，涉及私營企業的運作，現在法案也充滿爭議。

在加州，多個城市雖然通過了這個立法，但是也面臨訴訟。加州食品商協會（California Grocers Association）就明言反對立法，並且在加州多個通過法案的城市發起訴訟，比如灣區屋崙（Oakland）、聖利安住（San Leandro），南加州的西好萊塢和（West Hollywood）和長堤（Long Beach）。

協會認為，加薪之後，將導致許多食品物價上漲，同時也會減少工作機會，惡化現在的失業率問題。

舊金山是否會面臨訴訟不得而知。法案目前還在初審階段，預計本周四將會初審表決。