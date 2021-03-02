柯瑞失準星、3分狂鐵 勇士3連勝終結

柯瑞面對湖人的包夾，有點施展不開。（美聯社）

2月28日晚全國直播的焦點戰中，金州勇士 以91比117慘敗於衛冕冠軍洛杉磯湖人 ，賽季首次三連勝終結。勇士三分狂鐵，34中8，還有20次失誤，籃板少了26個。柯瑞 三分7中2入，得到16分4籃板7助攻3抄截，帕斯卡（Eric Paschall）18分。格林因扭傷腳踝提前下場，只打了13分鐘，入帳6分。

湖人六人上雙，王牌詹姆斯19分6籃板4助攻2抄截2蓋帽，施羅德（Dennis Schröder）12分6助攻。最近三分命中率不高的湖人，本場手感回彈，31中11。

失去湯普森的勇士，雖然坐擁有球無球兼容的超級射手柯瑞，但整體發動進攻的能力只是平均水準。百回合進攻效率21名。三分命中率排名12。場均命中率13.9個，但柯瑞一人命中9.1個。不算柯瑞，其他的投射乏善可陳。當柯瑞在場上時，進攻效率為113.3，下場後變成98.3。

湖人深知這一點，柯瑞弧頂持球就開始包夾，逼迫出球，讓其他人投射。這中間，格林兩次利用假擋拆順下上籃，柯瑞兩次在犯規後投中三分，獲得加罰機會，卻改變不了陣地戰進攻失靈的現實。其他射手接投籃，要麼空位不中，要麼面臨湖人的高速輪轉撲防。而勇士的傳球打得並不流暢，詹姆斯數次從背後抄截，利用快攻攻擊籃框。

勇士首節落後20分，此後再也沒追回來，比賽早早失去懸念。格林只打半場情況下，勇士內線護框更是被湖人的高度強吃，打得千瘡百孔。從數據層面看，勇士籃板44個，比湖人少了26個。進攻籃板少了11個，對手二次進攻得分21。

面對湖人的包夾，柯瑞只出手13次，命中5個。他賽後表示，即使球隊過去贏得三連勝，打得不錯，對手還是非常想擊敗他們，「過去五、六年，我們還是有很多回憶（指勇士五進總冠軍賽，奪得三次冠軍。）」

柯瑞說，湖人很有紀律，防守聯盟最強，可以輕易的得到進攻取分機會。「第一節，他們就有更多的能量。我們不能掌握每一個投籃都能命中，但卻可以掌握如何聰明的防守、不犯規，可以把握保持能量、場上的拚勁和競爭力。但今晚的勇士，沒有展現這些東西。」

經歷四連敗的湖人，在因新冠健康規定缺席的施羅德回歸後，目前兩連勝。施羅德能減輕詹姆斯的持球壓力，更幫助他找回防守侵略性。四處掃蕩，不斷送出蓋帽和抄截。詹姆斯賽後說，當失去了戴維斯（Anthony Davis，註：小腿拉傷）這樣的超級球員時，湖人要進入攻防節奏，需要時間。過去幾場比賽，湖人做得不錯，比如更高效的打球和跑動，更清楚輪轉情況。