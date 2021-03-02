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阿縣預防浪費補助金 最高2萬元

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣「停止浪費」組織宣布，預防浪費補助金開始申請，阿縣小商家和非營利組織都可以申請。（取自「停止浪費」組織官網）
阿拉米達縣「停止浪費」組織宣布，預防浪費補助金開始申請，阿縣小商家和非營利組織都可以申請。（取自「停止浪費」組織官網）

阿拉米達縣「停止浪費」組織（StopWaste）宣布，預防浪費補助金開始申請，阿縣內小商家和非營利組織都可以申請不同項目的補助金。如果商店已有計畫地減少產生浪費，上傳計畫就有機會獲得最高2萬元補助。

申請網址為：https://www.stopwaste.org/at-work/stopwaste-grants。申請的截至日期是3月15日下午5時。如有疑問，請聯繫Meri Soll，郵箱：[email protected]或510-891-6522。

比如，重複利用和維修補助，最高2萬元。非營利組織和企業，通過再利用、修理、拆解、再分配、產品或程式重新設計、回收以及其他方式防止貨物和其他材料被浪費。目標是保護自然資源，刺激再利用和回收部門的經濟活動。

減少食物垃圾補助金最高也是2萬。補助金可提供給非營利組織和企業，資助創新的試點和專案，通過回收和重新分配可食用的食物，或者通過產品或流程的重新設計來防止生產多餘食物，從而防止食物進入堆肥或填埋場。目標是減少產生過剩的食物和捐贈過剩食物。

另外，剩餘食物捐贈機制補助，僅供非營利機構申請，最高1萬元補助，重複使用的運輸包裝設備，最高1萬元補助。根據屋崙華埠商會的消息，華埠曾有金寶石餅店獲獎拿到資助。

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