228事件74周年 台美人社團要真相

台美人社團與僑領呼籲正視228事件的真相追查。（記者李榮／攝影）

適逢228事件74周年，北加州台灣 論壇28日在庫比蒂諾邀集多位台美人社團領袖召開記者會，強調228事件的真相依然撲朔迷離，加害者身份至今仍未能被公開，「我們不是要仇恨，但是要記取歷史的教訓，不要重蹈覆轍。只有不遺忘，才能真正避免類似事情再次發生。」

民進黨美西黨部評議委員、僑務委員李漢文指出，多年來，每一年大家都在紀念228事件；紀念不是記仇、不是報復，而是不可遺忘。可是，台灣政府至今在轉型條例、促轉會的動作都太過緩慢，一直到今天都還有很多受難者家屬未得到平反，「為什麼這麼久了，還不能找出真兇是誰？國民黨 要承認他們逮捕台籍精英，丟在江河裡面。而當時究竟是誰下達這項命令？真兇的名字必須公布，國民黨不要再掩蓋了。」

她進一步表示，228事件時判死刑的有1262人，而且不只有本省人，也有外省人在內。228並非單方面只有本省人的受害，必須要查出真相，還給大家一個公道。

南灣台灣同鄉會會長詹葳蓮表示，自己小時候回去老家時，都會看到一張相片，照片中是20幾歲的叔公，但小朋友不知道發生什麼事情。長大後才知道，叔公是在從日本帝國大學留學完成準備回國時，在船上被謀殺，「我們希望政府給出一個事實的真相，找出下令謀殺的人。」

僑務委員李文雄表示，228至今現在74年，在台灣變成一個節日，年輕人歡樂放假。但其實紀念228事件是必須要回溯由來，才能對於付出生命的先賢予以紀念。他認為，蔣介石與國民黨是滿手血腥的政權跟政黨，一直沒有對台灣人民有所交代，「台灣人要的不是政府道歉，是要國民黨的道歉，政府對國民黨加害者資訊不公開。受害家屬到現在一直都沒辦法諒解 。」

僑領李萍萍、李茂程、周信結、陳俊成、謝鎮寬等人也都參加當日活動。李萍萍認為，應該公布真相，讓台灣的族群更融合。李茂程表示，國民黨沒有從228中學到教訓，還進一步靠向共產黨，不顧台灣人民利益。周信結建議，應該要舉辦更多、更有意義的紀念活動。陳俊成也說，希望事件真相能水落石出。

謝鎮寬則批評，今年因為新冠肺炎疫情的關係，228紀念活動可以說是「規模差勁」、不夠正式，大家沒有辦法表達憤怒。