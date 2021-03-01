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競技場疫苗接種爆分配不公 民代籲讓重災區居民先打

記者劉先進╱屋崙報導
2月16日起，屋崙競技場開放作為大規模疫苗接種點，每天最多接種6000支疫苗。（記者劉先進 ／翻攝）
2月16日起，屋崙競技場開放作為大規模疫苗接種點，每天最多接種6000支疫苗。（記者劉先進 ／翻攝）

屋崙市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）、里德（Treva Reid）和屋崙-阿拉米達縣競技場管理局疫苗接種工作組委員會成員，致信給加州和聯邦大規模疫苗接種計畫聯合領導層，希望立即採取行動，糾正疫苗分配過程中出現的不公平現象。給受疫情影響最嚴重地區的附近社區居民提供預約。

2月16日起，屋崙競技場（Oakland Coliseum）開放作為大規模疫苗接種點，每天最多接種6000支疫苗。符合資格的接種人群為，醫護人員、長期護理機構的住宅居民，以及食品、農業、教育和兒童保育、緊急服務從業者和65歲及以上的個人。

卡普蘭等人的信件說，競技場位於公共交通站點（有捷運站），且靠近許多疫情重災區的地點。當州和聯邦領導人回應社區號召，開設接種點，目的是為最需要疫苗的社區服務，包括周邊的東屋崙和Fruitvale社區。此外，社區被承諾，與社區站點合作的移動部署疫苗措施，也將是計畫一部分，以確保公平和有效的分配。

卡普蘭表示，不幸的是，上述意圖未實現，許多人被遺忘。不公平現象惡化的大多數問題，與加州疫苗預約系統MyTurn的軟體系統有關。系統崩潰，失去社區站點的功能， 被證明是困難和不可靠的。 儘管承諾使用競技場的目的是向周圍社區提供疫苗接種，但MyTurn的編程並未針對此目標。相反，將接種預約給了遠一些的特權社區。無論使用哪種軟體系統，都須對其設置調整，重點關注給受影響最嚴重地區的居民提供預約。

「我們曾建議使用郵編定位，但被告知MyTurn無法做到這一點，而是將重點放在一定哩程半徑的站點上。對特定郵編的數據集進行排序是相對簡單的工作，技術負責人可以做到。如果系統只能根據哩數進行指定地區的預約，應立即將其限制在距離站點不超過15哩的半徑範圍內。 」

卡普蘭呼籲，要確保疫苗快速的分配到服務不足的社區。比如，改變線上報名系統中的地理區域，只有目標區域的居民，才能預約在競技場接種疫苗。所謂目標區域，就是透過郵編定位或居住在距離競技場半徑15哩的範圍內。為社區組織提供資金，幫助組織成員接種。因為這些組織接觸社區居民，幫無法使用電腦的居民預約接種。確保線上報名系統可靠運行，包括社區組織報名系統。除了MyTurn之外，還有其他報名系統。

為系統提供每日不少於500劑的疫苗分配，通過流動車（與阿拉米達縣衛生局合作）為較小的社區站點、無家可歸者營地和其他類似的服務不足地區提供服務。

在屋崙競技場，工作人員正在為市民接種疫苗。（記者劉先進 ／翻攝）
在屋崙競技場，工作人員正在為市民接種疫苗。（記者劉先進 ／翻攝）

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