我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

消除種族歧視 柏克萊2年內廢除「獨棟住宅分區法」

記者陳程威╱柏克萊報導
柏克萊市議會投票將在兩年內結束「獨棟住宅分區法」。（Google街景）
柏克萊市議會投票將在兩年內結束「獨棟住宅分區法」。（Google街景）

柏克萊市議會日前一致投票決定在2022年底前結束「獨棟住宅分區法」（single family zoning），並譴責了這一制度的種族主義歷史，呼籲在城市的每一個地區都引進更多的多個單元的住宅。提出這項提案的柏克萊副市長德洛斯(Lori Droste)表示，這項決議更多的是象徵性的，但在消除種族主義住房政策歷史是非常有必要的第一步。真正改善柏克萊的住房還需要市議會與市規畫委員會進行長期配合。

柏克萊的埃爾姆伍德(Elmwood)社區於1916年頒布的「獨棟住宅分區法」，是全美第一個提出禁止在一個地塊上建造一套住宅以外配套設施的地區。此舉被指意在排斥非裔和亞裔居民。

德洛斯表示，「獨棟住宅分區法」跟歧視性貸款以及「紅線」，和1973年的社區保護條例（Berkeley Neighborhood Preservation Ordinance），共同造成了柏克萊住房的隔離。根據原先的設計，社區保護條例原本是為了保護所在社區的特色，但是卻在1970年到2000年間嚴重減少了柏克萊社區的住房供應量。柏克萊北部的已獨立住宅區為主的地區，房價高企且住宅供應嚴重不足，導致柏克萊市的非裔與低收入的亞裔居民流離失所。

德洛斯表示，住宅分區法是柏克萊是種族主義歷史的住房政策的最後殘存條例之一。 「除非解決分區改革的問題，否則無法解決種族和經濟隔離問題。」

除了這項決議，德洛斯還提出立法，將改革該市的分區法規，允許在目前被畫為單戶使用的地區建造更多的三套和四套住宅。

柏克萊 種族主義 亞裔

上一則

屋崙港執行董事萬威萬威 任加州港務局協會副總裁

下一則

舊事重提：此山本非彼山本

延伸閱讀

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字
誰歧視他稱「新冠病毒」? 林書豪拒透露名字

誰歧視他稱「新冠病毒」? 林書豪拒透露名字
威脅殺死華裔 柏克萊男子涉仇恨犯罪被捕

威脅殺死華裔 柏克萊男子涉仇恨犯罪被捕
1645萬現金成交！宏達電買柏克萊商業大樓

1645萬現金成交！宏達電買柏克萊商業大樓
1645萬現金成交！宏達電買柏克萊商業大樓

1645萬現金成交！宏達電買柏克萊商業大樓
灣區CVS藥局 可登記預約接種疫苗

灣區CVS藥局 可登記預約接種疫苗

熱門新聞

加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

2021-02-22 23:57
州長紐森表示，州府有責任幫助作為加州經濟支柱的小商業度過疫情難關。（州長辦公室直播視頻截圖）

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

2021-02-24 00:26
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

2021-02-22 02:17
美國職籃發展聯盟準備調查林書豪所遭受的種族歧視。 (Getty Image)

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

2021-02-28 14:45
圖為州長紐森視察加州一處疫苗接種站。(Getty Images)

病毒變種快 加州數年內恐難群體免疫

2021-02-22 10:41
史丹福大學研究人員宋琛，被控銷毀其與中國軍方關係的證據。 (本報檔案照)

涉為中國軍方工作 史大中國學者被控銷毀證據

2021-02-22 10:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋