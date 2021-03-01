消除種族歧視 柏克萊2年內廢除「獨棟住宅分區法」

柏克萊市議會投票將在兩年內結束「獨棟住宅分區法」。（Google街景）

柏克萊 市議會日前一致投票決定在2022年底前結束「獨棟住宅分區法」（single family zoning），並譴責了這一制度的種族主義 歷史，呼籲在城市的每一個地區都引進更多的多個單元的住宅。提出這項提案的柏克萊副市長德洛斯(Lori Droste)表示，這項決議更多的是象徵性的，但在消除種族主義住房政策歷史是非常有必要的第一步。真正改善柏克萊的住房還需要市議會與市規畫委員會進行長期配合。

柏克萊的埃爾姆伍德(Elmwood)社區於1916年頒布的「獨棟住宅分區法」，是全美第一個提出禁止在一個地塊上建造一套住宅以外配套設施的地區。此舉被指意在排斥非裔和亞裔 居民。

德洛斯表示，「獨棟住宅分區法」跟歧視性貸款以及「紅線」，和1973年的社區保護條例（Berkeley Neighborhood Preservation Ordinance），共同造成了柏克萊住房的隔離。根據原先的設計，社區保護條例原本是為了保護所在社區的特色，但是卻在1970年到2000年間嚴重減少了柏克萊社區的住房供應量。柏克萊北部的已獨立住宅區為主的地區，房價高企且住宅供應嚴重不足，導致柏克萊市的非裔與低收入的亞裔居民流離失所。

德洛斯表示，住宅分區法是柏克萊是種族主義歷史的住房政策的最後殘存條例之一。 「除非解決分區改革的問題，否則無法解決種族和經濟隔離問題。」

除了這項決議，德洛斯還提出立法，將改革該市的分區法規，允許在目前被畫為單戶使用的地區建造更多的三套和四套住宅。