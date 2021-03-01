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屋崙港執行董事萬威萬威 任加州港務局協會副總裁

記者劉先進╱屋崙報導
屋崙港宣布，執行董事萬威被任命為加州港務局協會副總裁。（取自屋崙港官網）
屋崙港宣布，執行董事萬威被任命為加州港務局協會副總裁。（取自屋崙港官網）

屋崙港宣布，執行董事萬威（Danny Wan）被任命為加州港務局協會（California Association of Port Authorities）副總裁。前副總裁、列治文港執行董事邁特佐柯瑞斯（Jim Matzorkis）於去年12月過世，職位空缺至今。

萬威說，很榮幸有機會幫助領導加州港口系統的統一宣傳工作。屋崙港正在穩定和加強海運和貨運部門的發展。港口的商業復蘇實踐和努力，將指導他與州港務局協會的工作。加州港口是商業、貨物進口和包括農產品和技術在內的產品出口的重要門戶。港務局協會呼籲大家關注全州範圍內協調貨物運輸基礎設施投資、向清潔能源業務轉換和高效運輸走廊的必要性。就像屋崙港支持著北加州超過8萬4000個就業崗位一樣，加州的每個港口都為各自區域和全州的健康經濟、就業基礎和環境做出了貢獻。

萬威從2019年11月起擔任屋崙港的執行董事。在此期間，載有感染新冠病患的至尊公主號郵輪（Grand Princess cruise ship）在港口停靠，萬威負責應急工作，也為港口從疫情中恢復提供設施和後勤支持。在他任職期間，屋崙港旗下的國際機場為員工、旅客和當地社區建立全美首個機場新冠病毒測試點。

屋崙港聲明說，港務局協會總裁是瑟若卡（Gene Seroka）。萬威將和他合作。60多年來，協會為全州11個公共商業港口當局提供公共政策指導。協會與州和聯邦領導人合作，處理與港口運營相關的問題，並促進海事界的利益。 港務局負責處理美國40%的集裝箱進口和30%的出口。加州超過100萬個就業崗位和全國300萬個職位都與協會成員港口的貿易有關。

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