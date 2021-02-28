疫情期…「Zoom疲勞」4原因 專家提化解之道

長時間使用Zoom，會產生「Zoom疲勞」。（Getty Images）

新冠疫情 將人們的生活帶進虛擬空間，利用視訊軟體與他人溝通，例如Zoom，但許多人對此已經感到疲累，這個現象被稱為「Zoom疲勞」（Zoom Fatigue）。

史丹福大學 虛擬人類互動實驗室（Stanford Virtual Human Interaction Lab）創辦人貝連森教授（Jeremy Bailenson）在「科技、思想與行為」雜誌（Technology, Mind and Behavior）23日刊出的一份研究報告，分析了每天花數小時在視訊軟體上，包括Zoom、Google Hangouts、Skype、FaceTime，會對人的心理產生哪些影響。這是第一份從心理角度分析「Zoom疲勞」的同行審查研究報告。

貝連森表示，造成「Zoom疲勞」有四個主要原因，除了對每個原因做出說明，他還提供了一些簡易的解決之道。

一、我們與他人的距離太近

如果是正常的會議，我們可能會看著說話的人，或者注意到辦公室新裝的漂亮窗簾、周末曬出一身古銅色的同事、或樓下街道的交通。但是在Zoom會議上，每個人一直盯著每個人看，大家的臉都顯得很大。貝連森表示，如果在現實生活中，這麼多人臉同時近距離靠近你，人的潛意識會告訴自己：「他們不是想打架，就是想選伴兒。」當連續多個小時使用Zoom，人們就會陷入這種「過度亢奮狀態」。

解決方法：退出全螢幕模式，縮小人臉大小，使用外接鍵盤在自己和他人之間創造一個舒適的空間。

二、我們討厭看著自己

對大多數人來說，只需要早上在鏡中快速看看自己就夠了。如果連續數小時盯著自己看，我們會變得很挑剔，例如發現自己鬍子沒刮乾淨、頭髮太長沒剪、左肩後方有一盆枯死的盆栽等等，又或者光源不對，臉上有厚重的陰影，看起來像證人保護計畫裡的成員。這些都會讓人產生負面情緒。

解決方法：在自己的臉出現在視頻框框中後，使用滑鼠右鍵按下「隱藏自己」按扭。

三、我們被困在椅子上

人類是好動的生物，打電話會四處走動，即使開會被迫坐在會議桌旁，也會想辦法伸展一下肢體，例如向後靠在椅子上或向上凝視天花板。但是，在視訊會議 中，我們受限於照相機狹隘的視野，生理和心理會感到沮喪。貝連森說：「愈來愈多研究顯示，人們在移動時的認知，會表現比較好。」

解決方法：使用外接照相機拉開和螢幕的距離，然後做一些你在真實會議中會做的事，例如隨意塗鴉、放鬆緊繃的頸部、坐著扭動或晃動一下等。在會議中定時關掉畫面，為群組創造一個短暫的休息時間。

四、我們看不見他人的肢體語言，所以溝通較費力

在最佳情況下，正常會議像交響樂一樣，每個人可以用自己的姿勢、笑聲、目光與他人進行協調。但是Zoom無法做到這點，它一次只允許一人發言，我們必須仔細聽完一句話，才不會干擾發言。如果想向某人表示你同意他的觀點，你必須用力點頭或豎起大拇指，別人才看得到。貝連森說：「當你消耗精神卡路里和他人溝通時，會增加你的認知負擔。」

解決方法：在長時間的視訊會議中，給自己一個只有聲音的休息時間。不要只是關掉螢幕，而是讓自己全身從螢幕中退出，對牆壁發呆、看看窗外飛過的鳥、或去洗個碗，都是不錯的選擇。