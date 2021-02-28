我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

疫情改變消費習慣 更倚賴數位工具

編譯組／灣區電
疫情改變民眾消費習慣，網路購物的便利性，可能促使此消費行為永久存在。（美聯社）
疫情改變民眾消費習慣，網路購物的便利性，可能促使此消費行為永久存在。（美聯社）

新冠疫情大流行，改變了人們工作、旅行、溝通、購物與其他習慣，但哪些改變會永久存在？部分行為是非自願，例如社交距離、戴口罩、停止公共交通、旅行限制等，但也加速線上購物、網路銀行使用。「瑞士再保險研究所」（Swiss Re Institute） 分析，疫情經驗改變了生活與行為，一些提供正面體驗的變化可能會持續更長時間，尤其是方便而又能增加幸褔感的數位應用，例如網購活動等。

研究所資深經濟學家普泰雅（Mahesh H Puttaiah）表示，所有消費行為都具有很強的位置與時間依賴性，根據文化及地域不同，行為有所差異。例如，由於行動受到限制，消費者正以前所未有的速度移至線上空間。研究顯示，培養新習慣可能需要18-254天，平均則需66天。為了因應疫情，消費者適應新購物模式，形成新購物習慣。不過，新經驗若要改變成為永久習慣，必須有美好經驗，反之，不良經驗可能導致未來行為逆轉。

例如，在最初封鎖階段，遠距醫療需求急遽上升，但在疫情高峰過後，需求量減少一半（儘管仍大於新冠疫情前的水平）。遠距醫療需求下降，可能是使用者缺乏線上醫療諮詢的經驗。相對之下，線上購物的需求似乎是可持續的，一旦疫情結束，對病毒感染的恐懼可能逐漸消失，但網路購物的便利性，可能促使此消費行為永久存在。

由資深經濟學家普泰雅和「瑞士再保險研究所」研究分析師拉維卡（Aakash Kiran Raverkar）、數位經濟系統研究主管艾瑞馬基斯（Evangelos Avramakis）共同做出研究報告指出，各公司電子商務業務在疫情期間，快速因應疫情而提供相關線上服務，在物流與供應鏈上進行投資，並擴大產品範圍，吸引消費者。調查發現，許多消費者可能出於便利、省時、產品範圍擴大等因素，疫情之後也會繼續在線上購物。

此外，還有其他因素也驅動消費習慣改變，首先是生活發生改變，包括結婚、生產等，其次為新技術改變商業模式。第三是新法規的制定，例如太陽能與風力發電補貼、促動消費者轉向新潔淨能源。第四項則是正在經歷的疫情大流行，或是自然災害或人為災難（如戰爭）等。

從新冠疫情對生活造成的影響，所見到的消費行為有如下五個關鍵的改變：

一、越來越多數位應用：民眾因為日常需求而轉向網路平台。

二、行動方式改變：減少公共交通使用，更多遠距工作。

三、改變購物行為：轉向有價值為基礎的購買與線上購物。

四、增強健康意識：戴口罩、提高衛生條件、健康飲食。

五、人際交往行為改變：離婚率上升及領養寵物情況增加。

許多行為改變是相互影響及重疊的。疫情導致民眾在生活與商業活動越來越多使用數位工具，協助他們在與實際空間隔開的世界保持聯繫。越來越多藉助數位工具的活動正在進行，包括生活方式、社交互動、交通、健康、金融等領域。

疫情 保險 社交距離

上一則

金山市長專欄／金山2方案 遏阻屢犯與槍枝暴力

下一則

疫情期…「Zoom疲勞」4原因 專家提化解之道

延伸閱讀

酒局被煩！那英10年前罵出名 「經典語錄」成手機殼

酒局被煩！那英10年前罵出名 「經典語錄」成手機殼

疫情模型預測 加州病例與住院人數下探

疫情模型預測 加州病例與住院人數下探
麻州公校啟動廣泛集合新冠檢測 本周達300校參與

麻州公校啟動廣泛集合新冠檢測 本周達300校參與
加州染疫及住院數 預測下月創新低

加州染疫及住院數 預測下月創新低
防失業救助金詐騙 紐約州府推新工具

防失業救助金詐騙 紐約州府推新工具

戴琪：確保中國遵守貿易規則 至於灰色地帶...美創造規則

戴琪：確保中國遵守貿易規則 至於灰色地帶...美創造規則

熱門新聞

加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

2021-02-22 23:57
州長紐森表示，州府有責任幫助作為加州經濟支柱的小商業度過疫情難關。（州長辦公室直播視頻截圖）

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

2021-02-24 00:26
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

2021-02-22 02:17
圖為州長紐森視察加州一處疫苗接種站。(Getty Images)

病毒變種快 加州數年內恐難群體免疫

2021-02-22 10:41
史丹福大學研究人員宋琛，被控銷毀其與中國軍方關係的證據。 (本報檔案照)

涉為中國軍方工作 史大中國學者被控銷毀證據

2021-02-22 10:25
宏達電在柏克萊美食區買下這棟三層樓的商業大樓。（取自Google地圖）

1645萬現金成交！宏達電買柏克萊商業大樓

2021-02-20 02:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立