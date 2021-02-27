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幫助非裔社區 舊金山撥款1.2億

記者李晗／舊金山報導
市長布里德（左）看望非裔青少年。（本報檔案照片）
市長布里德（左）看望非裔青少年。（本報檔案照片）

舊金山市府宣布，將會在未來兩個財年中投入過億元幫助非裔社區，其中涉及非裔青少年發展、健康醫療、住房補助等。

市長布里德（London Breed）表示，過去許多政策「系統性」地傷害了非裔社區，因此需要幫助他們，尤其是一些家庭，從兒童早期護理教育，到職業培訓等。市府此前已經展開廣泛的諮詢，聆聽他們的需要。布里德強調要兌現此前對於非裔社區的承諾，而不是空口說說而已。

整個投資項目名為「夢想守護者啟動計畫」（The Dream Keeper Initiative），總預算大約是1億2000萬，分為兩年來使用。計畫也將著重於幫助那些曾經犯案的青少年，除了要令他們能夠改過自新，重新融入社會之外，也力圖從根源上改變這樣的「循環」：因為貧窮而誤入歧途。

這筆資金大部分來自於從執法部門中削減的預算，包括從警察局、縣警局所重新調度的資源。自去年明尼蘇達州非裔男子佛洛依德（George Floyd）疑似死於警察暴力的事情發生之後，全美掀起了轟轟烈烈的民權運動，要求警察改革，以及削減警察經費（defund the police）。

多個主流大城市，包括舊金山，市府都有調度了部分的執法部門的資源去協助社區項目，響應這個運動。舊金山此前就已經從執法部門的預算中撥出了1億2000萬元。

現任舊金山的兩位最高官員，市長布里德與市議會議長華頌善（Shamann Walton）均是非裔。華頌善也說，這個撥款行動就是為了要改正過去歷史的錯誤。他還提及，為了能夠真正給予非裔社區補償（reparations），這也只是第一步。

具體而言，資助方向包括青年教育發展、藝術文化、非盈利民權機構、市府工作機會、職業培訓、收入保障、健康醫療、住房補貼、幫扶非裔企業等。

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