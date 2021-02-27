運動家新球場 環評報告出台

屋崙運動家隊位於霍華德碼頭海濱區域的新主場效果圖。（圖片由屋崙運動家隊提供）

根據「加州 環境質量法」（CEQA），東灣屋崙 市府於2月26日發布公告，內容是關於職棒大聯盟（MLB）屋崙運動家隊（Oakland A's）新主場建案的環評報告草案（EIR），也稱為「霍華德碼頭棒球場開發專案」（Howard Terminal ballpark development）。

運動家隊希望在傑克·倫敦廣場（Jack London Square）附近的霍華德碼頭建造一個海濱棒球場，期待於2023年搬入，效仿NBA金州勇士隊和NFL屋崙突擊者隊，重新開發主場館。現有屋崙—阿拉米達縣體育館將作為備用場地，或開發成一個集購物、文化和居住功能於一體的大型體育公園。

霍華德碼頭的混合建築項目可能包括：一個可容納3萬5000人的棒球場、3000個住宅單位（包括可負擔房屋）、150萬平方呎商業空間、27萬平方呎零售空間、一家有400個客房的酒店、一個可容納3500人的表演場地和18畝的濱海公園。

為了解决無障礙交通問題，屋崙運動家隊公布了連接新球場與12街捷運站（BART）之間的客運計畫，每小時可運載6000人。與舊體育館相比，新球場可减少20%的自駕車 輛前往現場。

公眾將有45天時間，在4月12日下午4時之前就環評報告提出意見，也可在地標保護諮詢委員會於3月22日下午5時的公開聽證會及城市規畫委員會於4月7日下午3時的公聽會上發表意見。

屋崙將舉辦資訊網路研討會，介紹環評報告草案的主要分析和結論。研討會於3月6日上午10時在Zoom上舉行，網址是http://bit.ly/HTDEIRWorkshop。