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讀者來函／韓裔也是模範移民

李元慶
李元慶。 (作者提供)
李元慶。 (作者提供)

到了1988年韓國要舉辦奧運會的時候，許多國民對韓國兒童被認養感到恥辱。後來韓國修改了收養規定，增加了困難程度，目前國外領養數字減少。

可是問題來了，同中國人一樣，韓國人也是不輕易收養人家的孩子。少了國外的收養，韓國的孤兒院人數在增加。

從1999到2018，美國家庭收養了8萬1600名中國棄嬰，這是美國國務院的統計數據。這超過了從韓國收養的速度，因為這僅僅是20年的功夫。

我們州府這裡就不少從中國領養的孩子。記得那年我們首府地區開春節聯歡會，不少美國父母帶著收養的中國孩子來看表演，給她們穿著中國服裝，說希望她們了解中國文化。他們還給我們的活動捐了200元。我這裡用「她們」，是因為這些孩子是清一色的女孩子。這些年這些孩子們許多在學業和體育上出了名，還有回中國尋根找親生父母的。

韓國移民中包括留學生。韓國學生到美國留學有很長的歷史，這些年有所遞減，但是還是老三，僅在中國和印度學生之後。他們部分人畢業後留在了美國。

有意思的是，根據2015年美國移民局的數據，有23萬非法韓國人滯留在美國，這個數字超過了中國。原因之一應該是韓國人到美國免簽，有些人來了後就不走了。

我家兒子高中的時候有位好朋友是韓裔，經常來我家。這孩子畢業時是學校畢業生400多名中的第一名，去了柏克萊加大學數學。

同華人一樣，韓裔在美國被稱為「模範移民」。留學生的菁英不少留在了美國，我們經常可以見到韓裔的醫生、律師、以及大學教授，我的家庭醫生就是韓裔，應該是第二代移民。

官方統計數據多是將亞裔捆綁在一起，很少有將華裔、韓裔、日裔等分開。研究機構有抽樣調查，將他們分開，比如著名的Pew研究所。

美國 中國 韓裔

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