戴維斯加大疫苗注射 供不應求

疫苗接種進行中。（取自UC Davis Health）

戴維斯加州大學 （UC Davis，簡稱UCD）現已為成千上萬人接種了COVID-19的疫苗 ，但沒有足夠的供應量來滿足大眾需求。

戴維斯加大副校長拉特利夫（Kelly Ratliff）表示：「我們致力於幫助我們的社區實現群體免疫（herd immunity）。」該校與戴維斯市和宇洛縣 一起，以「健康的戴維斯」為主題進行的疫苗接種工作，因其有效率而受到了全國的關注。UCD遵循政府指定的疫苗分配階段和層次，並且在疫苗供應允許的情況下，繼續與社區合作夥伴進行外展工作。

戴維斯校園疫苗診所有能力、在有劑量的情況下每周注射1200劑疫苗，並且可以通過延長運作時間和工作天數，來提高疫苗接種量。但是疫苗的供應量仍然大大低於需求量，因此，在疫苗供應用跟上之前，校園所在地目前每周僅接種約600人。

「由於疫苗的供應仍然非常難以預測，我們正在盡最大努力為那些面臨最高暴露風險的加州大學戴維斯分校的員工安排優先接種，這些員工主要是在校園內親自工作的人，」學生健康與諮詢服務部醫學總監索茲曼（Cindy Schorzman）說，且校園也隨時準備著，只要疫苗供應跟上，接種就能進行。

UCD鼓勵員工在任何可能的地方進行疫苗接種，大多數情況下是從醫療保健提供者那裡獲得疫苗。UCD的健康中心也一直在盡快接種疫苗。疫苗供應的不可預測性，仍然是給社區接種疫苗的一個限制因素。

一段時間以來，UCD健康中心每天要進行2000次疫苗接種，但由於供應有限，現在已降至每天800劑。該醫療中心有能力每天管理多達5000次COVID-19疫苗注射。

「我們的目標是既要迅速採取行動，為盡可能多的人接種疫苗，又要有意識地採取行動，以確保公平，並包括弱勢人群，」副校長兼UCD健康中心首席執行官路巴斯基（David Lubarsky）說。

除了為數以萬計的UCD的健康中心患者接種疫苗之外，該醫療中心還與沙加緬度縣公共衛生部密切合作，在地區開設診所，並進行非英語語言的外展和線下的溝通，以幫助弱勢群體。他們還與衛生部門合作，確保數千名獨立醫生，具有聯邦資格的健康中心工作人員，療養院工作人員和牙醫均已接種疫苗。