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1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

中谷宇洛縣疫情好轉 經濟活動重啟

本報特約記者錢曉莉／沙加緬度報導
目前加州都是戶外用餐為主。紅色層級則允許室內用餐。（電視新聞截圖）
目前加州都是戶外用餐為主。紅色層級則允許室內用餐。（電視新聞截圖）

加州的經濟重啟步伐逐步展開。在州府沙加緬度地帶，目前宇洛縣（Yolo County）的各項疫情數字較為樂觀，顯示疫情好轉，因此經濟活動也會逐步重啟。

重新開放加州的經濟活動，取決於每個縣所處於加州州府疫情監控的顏色層級。限制性最強的是紫色層級，大多數非必須的室內商業都必須關閉，然後是橙色、紅色，最小的限制是黃色層級，即疫情情況最為樂觀，允許大多數企業開放。

隨著越來越多的人接種疫苗，各縣的顏色層級和相關法規，可能會很快發生變化。宇洛縣目前已經進入了紅色層級。從紫色層轉移到紅色層，意味著宇洛縣的餐館、健身房、博物館和其他企業將能夠在有限的室內開門營業。

加州各縣的疫情情況的顏色層級畫分，主要取決於三件事：檢測人數中的確診比例，醫護資源，以及地區人口中的確診病例，這也是每10萬居民中，每日新冠新增病例的7天平均值。

要從紫色層轉移到紅色層，各縣的確診率必須調整為介於4到7之間，也就是每10萬人中，確診人數為4至7人。周一時，宇洛縣的調整之後的確診率為6.6。但是，就在宇洛縣的隔壁的沙加緬度縣，麼疫情的情況則不那麼樂觀，因為當地的每10萬人的確診病例達到18.7。

儘管如此，沙加緬度市中心的餐館老闆薩拉（Aziz Bellarbi-Salah）希望，沙加緬度能夠跟隨宇洛縣的步伐，並盡快達到紅色層級。自從疫情開始之後，他們都不得不關閉餐館，無論是幾周，還是幾個月，都對於餐飲業有著致命打擊。他稱之為「餐館遭鞭打」，因為餐館總是政策調控最直接影響的對象，有時候被允許開業，隨後擴大開放，接著又關閉，然後再次開放。

他也說，他一直密切監視加州衛生廳的數字，目前認為數字的持續減少的趨勢逐漸在穩定當中。

在中谷一帶，不少縣市的數字仍然未到紅色層級，但是也都在好轉。像是普萊賽縣（Placer），每10萬人中的確診率是12.7，聖荷昆縣（San Joaquin）剛好超過25，而史丹斯勞縣（Stanislaus）數值則為31.3。

宇洛縣縣府華裔的發言人譚珍妮（Jenny Tan）說，宇洛縣之所以能夠疫情好轉，歸功於縣內人口規模較小，並且宇洛縣是加州內最早實施口罩和居家避疫指令的縣之一。

在灣區和加州中谷一帶，只有馬連縣、聖馬刁縣和宇洛縣是紅色，其餘還是紫色。（加州州...
在灣區和加州中谷一帶，只有馬連縣、聖馬刁縣和宇洛縣是紅色，其餘還是紫色。（加州州府）
進入紅色層級之後，健身房將允許重啟。（電視新聞截圖）
進入紅色層級之後，健身房將允許重啟。（電視新聞截圖）

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