民主黨1.9兆紓困金提案 灣區運輸計畫有份

BART延伸至南灣聖荷西是灣區重要交通建設項目，新貝律耶沙車站已於去年6月啟用。（取自臉書）

國會民主黨人提出1.9兆元新冠紓困金提案，包括因疫情 收入減少的交通運輸系統，其中也含有灣區捷運系統BART、MUNI公車及加州 火車。但此激起共和黨人怒火，反對提案，特別是BART長期計畫延伸至聖荷西與聖他克拉拉路線。

除了BART延伸路線，眾議院紓困提案還包括擴增BART越灣海底隧道（Transbay Tube）列車工程容量、加州火車電力系統更新、改善MUNI延遲進行到舊金山華埠的中央地鐵 。耗資69億元矽谷擴建計畫，將完成海灣地區鐵路運輸系統連接至南灣的數十年夢想，將經過聖他克拉拉與聖荷西市中心。建設預計於2022年開啟，地鐵路線將於2030年載客。

總額27億元越灣海底隧道列車容量擴增計畫，將增加BART可在海灣下火車通過數量。MUNI耗資16億元中央地鐵計畫與加州火車19億元電氣化工程都在建設當中，地點計畫將於2022年中旬開放，電動火車可望於明年運行。

根據交通官員透露，紓困刺激法案將提供BART矽谷擴建計畫1.41億元經費、越灣海底隧道計畫7700萬元。加州火車將獲4700萬元、中央地鐵經費為2300萬元。

大都會運輸委員會發言人藍契勒（Randy Rentschler）表示，BART計畫對灣區特別重要，因為交通需求量已從疫情經濟與社交破壞中，逐漸恢復。他說，大家都經歷痛苦新冠歷程，正常生活就在不遠處，必須開始計畫。民眾將回到工作，需要搭乘交通運輸，雖然未知有多少乘客，但需要堅強穩定的BART系統，需要更多火車通過海灣海底隧道，也需要將捷運延伸至聖荷西。

眾議院運輸與基礎建設委員會發言人艾恩特（Kerry Arndt）表示，新冠對運輸系統相關工作產生極大影響，法案有助於重大運輸項目進行，失業勞工重返工作，對恢復經濟相當重要。

不過，長期以來，共和黨持續反對民主黨通過增加經費、協助州與地方政府對抗疫情所帶來的影響，認為投注在長期建設計畫與疫情緊急情況無關。然而，灣區運輸計畫並非唯一獲得資助項目，全國至少有20項計畫獲得經費。眾議院預計將於本周通過提案。之後將提交至參議院。