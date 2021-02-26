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媽媽教室3月5日講座 練瑜伽放鬆心情

記者李榮／密爾比達報導

新冠肺炎（Covid-19）疫情嚴峻，許多人長期居家避疫下，出現焦慮、壓力與抑鬱等症狀，身心健康的保健呵護需求愈來愈強烈。金山灣區「媽媽教室」宣布，將於3月5日邀請瑜伽專家王俊明，為大家指導習練瑜伽的方式，分享面對挑戰與壓力的放鬆方式。講座免費，歡迎參加者自備軟墊、瑜伽墊、墊磚瑜伽帶、毛巾和水，一起健身

金山灣區「媽媽教室」創辦人高玉麗介紹，王俊明從2005年開始學習瑜伽。曾在高科技公司代班教授瑜伽，從體位法、呼吸法、冥想到瑜伽經，了解到瑜伽和佛學共通的道理。曾就讀加州理工學院的他，認為在練瑜伽的旅程可以看到柳暗花明的喜悅，也聽到青松明月的平靜。王俊明對瑜伽相當有興趣，不做瑜伽時，愛好運動和物理研究，曾參加Napa馬拉松。

演講題目：「身體動起來，年齡凍起來」輕、春、活力瑜伽。講員：王俊明。上課時間：3月5日（周五）上午10時至11時30分。上課地點：Zoom Meeting。課程10分鐘前提前開放。Meeting ID：998-806-3500， Password：Modesto101[M請大寫]。

詢問電話：（408）252-7070。

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