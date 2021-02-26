洛斯阿圖市議員李冬倩 稱遭BLM人士威脅

洛斯阿圖市議員李冬倩因指控「黑人命也是命」運動者威脅她而受到攻擊。 （洛斯阿圖市府官網）

約30人在23日晚上的會議上批評洛斯阿圖市議員李冬倩（Lynnette Lee Eng），稱她誣陷一名「黑人 命也是命」(BLM)社區活動家威脅她和她的家人。

但李冬倩並沒有收回11月24日議會會議上的話。當時她特意公開宣布她收到了「黑人命也是命」運動在當地特遣隊「正義先鋒」成員的威脅信息。

李冬倩說，她收到了先鋒隊成員的威脅，稱她為種族主義 者，她要「為我或我的家人今後會發生的事情考慮」。李冬倩說，她只是想保護自己和家人。

李冬倩24日在聲明中說，最近針對屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）和聖何西市長李卡多（Sam Liccardo）等灣區 公職人員住宅的行動，「引起了我對家人和住宅安全的擔憂」。

22歲的洛斯阿圖居民莫斯（Kenan Moos）是俄勒岡大學的大四學生，也是正義先鋒的創始人。在23日的市議會會議上，莫斯和其他約30名發言者譴責李冬倩的「誣陷」，並要求她道歉和辭職。

在他在11月會議期間發給李冬倩的短信中，莫斯說她的名字「會在報紙上出現」、「我們知道有種族主義者支持妳」。

莫斯在短信中說：「你在我們的討論中對我撒謊，說你要支持種族事務。你說你是唯一一個支持的人，但看起來你是唯一一個反對他們的人。非常令人失望。」

「李議員，你的誣陷讓我成了一個目標。」莫斯說。「社區一些人可能會認為我對其他人構成威脅。我與警方產生負面互動的幾率已經很高了。你的誣告增加了我被警方殺害的可能性。」

但35歲的洛斯阿圖居民愛麗柯森（Nancy Ellickson）在當天議會會議上說，李冬倩有理由感到威脅。

「不要忘記之前李冬倩的競選標誌被一些人玷汙了，每個標誌上都被貼上『種族主義者』的貼紙，」愛麗柯森說。「欺凌和騷擾如海嘯般湧來，試圖讓她道歉和辭職。任何一個理智的人都會擔心自己和家人。」

莫斯則表示，他不會停止來叫板李冬倩，這件事是不會停止的。